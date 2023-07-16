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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47188
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 11:24
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Аким Костанайской области рассказал, что возобновляет работу межведомственная рабочая группа по вопросу исчисления времени в РК. Позже я получила предложение поучаствовать в работе группы от Костанайской области. Но проблема в том, что за все это время рабочая группа не провела ни одного заседания, а срок, отведенный правительством на этот вопрос, истек 1 июня 2023 года.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13788
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 10:13
#15
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Цитата:
Позже я получила предложение поучаствовать в работе группы от Костанайской области. Но проблема в том, что за все это время рабочая группа не провела ни одного заседания, а срок, отведенный правительством на этот вопрос, истек 1 июня 2023 года. Так не может продолжаться вечно! День уже стал уменьшаться, не за горами зима.


ниче не пойму
разве не ведлер месяца три назад публично тут передала бразды правления над трестом "перевод времени" своему младшему ученику и по совпадению односельчанину азамату? какие могут быть возмущения тогда, если ольга ивановна сейчас это такой пенсионер-библетекарь без полномочий? опять во власть захотелсоь? опять захоетлось поиграть в политику? а азамат только ширма?)))


Цитата:
В свое время, в 2018 году, тогдашний аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев всячески продвигал этот вопрос в своем регионе. Как удалось получить акима в союзники?А просто: общественник Болат Нурхожаев разобрал развитие заболевания акима (а Крымбек Елеуович тогда сильно болел) в свете неправильного часового пояса, и аким понял.


нуууу теперь понятно все
аким болел и плакал
тут пришел знахарь с улицы (точнее шарлатан) и разьяснил акиму что его болезнь это сугубо влияние альфа центарвы на его гороскоп
а раз так то надо перевести часы чтобы альфа центавра не так сильно влияала
николай 2 и распутин кызылординского разлива))

кстати а ниче что после перевода времени в кызылорде увеличилось число онкологических заболеваний детей в области?
аким и этот нурхожаев не должны перед судом теперь предстать за свои эксперементы?
в юридической практике есть такая функция
раз ты изночально дкоазывал что твое администриативное решение снизит процент чего то а оно увеличилось то первый подозреваемый как раз тыЦитата:
ACROS:
Это её КОНЁК -человек должен ЧЕМ то жить, помимо аптечного ларька: - перевод стрелок - её хобби, отдушина от всего будничного, рутинного.

пусть носки вяжет
или ляденцы делает и детям на улице раздает
когда хобби человека котрому скучно в аптеке сидеть преварщается в общественную головомойку-жди беды
они же по вашему получается популисты обыкновенные все
и ради своего хобби готовы эксперементы над населением ставить лишь бы им интересно и со вкусом жилось
психолога им надо выписать-ПСИХОЛОГА!
Цитата:
ACROS:
При беседе с ними они указывали что время просыпания и отхода ко сну для них УДОБЕН и КОМФОРТЕН и самое главное: - КЛИМАТ в Костанайской области более благоприятный для здоровья, нежели у них.

в 4 утра в кызылорде теперь жара в окна бьет
в 10 вечера уже темень не порбаотаешь на огороде не погуляешь (но духота до 2 ночи стоит)
веселая наверно них там сейчас ситуация
спасибо акиму пусть говорят-вылечился)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 10:16
#16
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Цитата:
71422:
приходится из за этого работать с 9 до 18 часов. Когда рабочий день был до 17 часов было намного лучше, день казался длиннее .

Перестаньте себя обманывать С 8-17 и с 9-18 одинаковое количество часов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
598
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 10:25
#17
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Кому что, а лысому -расчёска.

Ну не переведут,ну дали же понять, что этот вопрос не нужен никому, кроме г-жи Ведлер.
Или ей нравится выставляться посмешищем?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2329
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 10:28
#18
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В связи с жарой этого года( а все пугают будущим потеплением)предлагаю учредить ещё один "трест", по введению в Казахстане сиесты. Наши чиновники очень любят делать всё как в Европе, а Испания. Португалия всё таки Европа
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1242
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 10:36
#19
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Какая наука? Страну превратили в базар! Всё развалили! И люди отупели. Всё через опу в этой стране. Как можно спорить с очевидными,наукой доказанными,вещами?? Как?? В советские времена данная проблема вызвала бы смех! Есть наука-есть решение. Всё,без вариантов. А у нас даже Добринцов(предприниматель) не понимает этого,что уж говорить о простых работягах. Тупеем братцы..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 10:54
#20
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Цитата:
Сабыр:
В советские времена данная проблема вызвала бы смех!

А мы в советские времена и смеялись два раза в год,когда стрелки весной и осенью туда сюда двигали,вы этого хотите?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1242
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 11:11
#21
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Цитата:
Добринцофф:
смеялись два раза в год

Ой,не надо,а. Смеялись мы от души и сколько хотели. А сейчас всё стало базаром и вообще не до смеха.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1242
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 11:13
#22
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Цитата:
Добринцофф:
туда сюда двигали

Таких "предпринимателей" как вы,любезный,теперь беспокоит только чтобы пиво не прокисло и рядышком Солнечный не влепили. А наука? А что она? И так сойдёт.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2329
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 11:16
#23
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Цитата:
Сабыр:
рядышком Солнечный не влепили

Солнечный у него на расстоянии меньше километра по прямой, в Заречном
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1242
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 11:27
#24
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Цитата:
saba:
Солнечный у него

Да,вот за это душа торгаша и переживает,а наука там какая-то,учёные что-то там расчитали-это всё ерунда. Солнце встаёт,покупашка идёт-это самое главное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2329
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 11:53
#25
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Для меня если серьёзно, это как реформы в нашем образовании, всё пытаются сделать, как лучше, а получается как всегда(см. Черномырдина). Уже успокоились бы и остановились на чём то.А человек это такое существо. ко всему приспосабливается , как таракан или даже хуже таракана, тараканы чего то не выдержали, собрались и ушли из города, остались только самые стойкие в общагах. А мы всё живём в этом городе.а если обратно часы переведут, тоже найдутся недовольные, скажут всю страну на Новый год президент поздравляет, а нас только аким области. А давайте назад всё перевернём.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 14:50
#26
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Цитата:
Сабыр:
теперь беспокоит только чтобы пиво не прокисло и рядышком Солнечный не влепили.

За пиво не беспокоюсь,кеги в холодильной камере стоят температура +5 ,солнечный рядом уже 3 года работает,а Скажите пожалуйста какое отношение это имеет к теме перевода времени,или когда аргументов нет,то надо хоть что то писать?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 17.07.23 - 14:54
#27
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Цитата:
Сабыр:
Да,вот за это душа торгаша и переживает

У вас второй пост и все про меня :lol:
Пишите про время,если конечно в голове есть что написать.
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