Отправлено: - 12:06

Тимур Гафуров:

Если это слово относится к конкретному пользователю и если этот конкретный пользователь считает это слово оскорблением. Потому что само по себе это слово оскорблением не является.



Цитата:Вот уж позвольте с этим не согласиться. Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит. Причем оскорбляют по национальным, религиозным, географическим и иным признакам, которые сегодня в интернете можно сформировать даже искусственно.Например, сжигание Корана и Библии тоже не относится к конкретным пользователям, но тем не менее оскорбляет не только каждого верующего (даже если он придерживается другой веры), но и атеистов. Точно так же все русофобские высказывания и гнусные пургометные глумления некоторых не особо умных участников форума (конкретно никого не назвал!) оскорбляют не только каждого русского человека, но и всех тех, кто с любовью и уважением относится к русской культуре, истории и религии.К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом. И если раньше г-жа Колоколова защищала наивного козленка, прыгающего по форуму и несущего прекрасную чушь, то сегодня этот козленок вырос и превратился во взрослого злобного бородатого козла, который, возможно, сам не понимая этого, разжигает всяческую рознь, пользуясь своей полной безнаказанностью, наглостью и беспринципностью.