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≡ Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47188
Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи
Отправлено: 17.07.23 - 09:49
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Министерство здравоохранения Казахстана обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учётом большей функциональности и доступности, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве проанализировали международный опыт.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
216
Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...
Отправлено: 17.07.23 - 09:49
#1
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Это для водителей аптечка? И во сколько она выйдет теперь по стоимости?! А когда опыт Турции, Германии, США, Южной Кореи они берут, они понимают какие зарплаты, например, в Германии или США, а какая у нас?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
598
Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...
Отправлено: 17.07.23 - 09:57
#2
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Одеяло в аптечке - первое дело
Зато нет нашатыря например. Чёт подозрительно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17744
Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...
Отправлено: 17.07.23 - 10:01
#3
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Цитата:
С учетом проведённого анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран, в состав аптечки включили

Надо было Канадский опыт перенять - ни аптечек, ни огнетушителей :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12807
Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...
Отправлено: 17.07.23 - 10:17
#4
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Цитата:
vofkakst:
Одеяло в аптечке - первое дело

Проанализировали американские фильмы. Там в случии насморка, дтп, катастрофы, армагеддона, короновируса американцы сразу заварачиваются в одеяло)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
598
Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи
Отправлено: 17.07.23 - 10:20
#5
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Цитата:
Проанализировали американские фильмы

Тогда ещё какао надо)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6215
Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...
Отправлено: 17.07.23 - 11:19
#6
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Одеяло? Стёганое из ваты или вязанная верблюжья? Первый раз слышу такое, хотя у меня лежит в бардачке аптечка ещё в целофане ни разу не вскрывал. Что ни день новое открытие
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1080
Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...
Отправлено: 17.07.23 - 13:19
#7
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Я тоже хотел сказать, что перед этим надо было зарплаты водителей проанализировать, а то у некоторых стоимость аптечки в полстоимости автомобиля выйдет
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