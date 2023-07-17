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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1747
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 09:43
Цитата:
В открытой вами ветке вы сможете увидеть комментарии, которые находятся на премодерации. В других ветках их видят только модераторы.
Сыкымы:
Как увидеть заранее комментарии, которые проходят проверку? Открыть свою ветку?
Как увидеть заранее комментарии, которые проходят проверку? Открыть свою ветку?
В открытой вами ветке вы сможете увидеть комментарии, которые находятся на премодерации. В других ветках их видят только модераторы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2651
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 12:06
Цитата:
Вот уж позвольте с этим не согласиться. Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит. Причем оскорбляют по национальным, религиозным, географическим и иным признакам, которые сегодня в интернете можно сформировать даже искусственно.
Например, сжигание Корана и Библии тоже не относится к конкретным пользователям, но тем не менее оскорбляет не только каждого верующего (даже если он придерживается другой веры), но и атеистов. Точно так же все русофобские высказывания и гнусные пургометные глумления некоторых не особо умных участников форума (конкретно никого не назвал!) оскорбляют не только каждого русского человека, но и всех тех, кто с любовью и уважением относится к русской культуре, истории и религии.
К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом. И если раньше г-жа Колоколова защищала наивного козленка, прыгающего по форуму и несущего прекрасную чушь, то сегодня этот козленок вырос и превратился во взрослого злобного бородатого козла, который, возможно, сам не понимая этого, разжигает всяческую рознь, пользуясь своей полной безнаказанностью, наглостью и беспринципностью.
Тимур Гафуров:
Если это слово относится к конкретному пользователю и если этот конкретный пользователь считает это слово оскорблением. Потому что само по себе это слово оскорблением не является.
Если это слово относится к конкретному пользователю и если этот конкретный пользователь считает это слово оскорблением. Потому что само по себе это слово оскорблением не является.
Вот уж позвольте с этим не согласиться. Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит. Причем оскорбляют по национальным, религиозным, географическим и иным признакам, которые сегодня в интернете можно сформировать даже искусственно.
Например, сжигание Корана и Библии тоже не относится к конкретным пользователям, но тем не менее оскорбляет не только каждого верующего (даже если он придерживается другой веры), но и атеистов. Точно так же все русофобские высказывания и гнусные пургометные глумления некоторых не особо умных участников форума (конкретно никого не назвал!) оскорбляют не только каждого русского человека, но и всех тех, кто с любовью и уважением относится к русской культуре, истории и религии.
К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом. И если раньше г-жа Колоколова защищала наивного козленка, прыгающего по форуму и несущего прекрасную чушь, то сегодня этот козленок вырос и превратился во взрослого злобного бородатого козла, который, возможно, сам не понимая этого, разжигает всяческую рознь, пользуясь своей полной безнаказанностью, наглостью и беспринципностью.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 12:39
Цитата:
Дайте точное понятие, что такое русофобия. Насколько я понимаю, форумчанин про которого вы говорите, просто не приемлет политику нынешнего российского государства совершенно не задевая при этом русский народ. Ну а если для Вас политика государства и народ это единое целое, тогда я вас поздравляю, у Вас совершенное государство.
Маркс:
Точно так же все русофобские
Точно так же все русофобские
Дайте точное понятие, что такое русофобия. Насколько я понимаю, форумчанин про которого вы говорите, просто не приемлет политику нынешнего российского государства совершенно не задевая при этом русский народ. Ну а если для Вас политика государства и народ это единое целое, тогда я вас поздравляю, у Вас совершенное государство.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1747
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.07.23 - 12:41
Цитата:
Я считаю, что одно и то же слово может быть и оскорблением, и похвалой - тот же зет-патриот, например. Очень многие в России себя таковыми считают и с гордостью об этом говорят. Поэтому здесь и важно отношение человека, в адрес которого слово сказано.
Решать этот момент за группы людей мы не можем при всем желании. Но конкретного пользователя защитить от оскорблений нам вполне по силам.
Цитата:
Вновь и вновь повторю - мы предлагаем читателям площадку для дискуссий. И просим, по сути, только одного - чтобы дискуссию вели по фактам и мнениям о событиях, а не по личностным особенностям оппонента.
Я прекрасно вижу грань между сарказмом, даже скрытым, и намеренным желанием оскорбить того, кто мыслит инако. Если этого не прочувствовал модератор - пишите в лс мне.
Маркс:
Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит.
Вы почему-то считаете, что оскорбление можно нанести только конкретному пользователю, забывая о том, что чаще всего оскорбляются целые группы людей, к которым этот пользователь принадлежит.
Я считаю, что одно и то же слово может быть и оскорблением, и похвалой - тот же зет-патриот, например. Очень многие в России себя таковыми считают и с гордостью об этом говорят. Поэтому здесь и важно отношение человека, в адрес которого слово сказано.
Решать этот момент за группы людей мы не можем при всем желании. Но конкретного пользователя защитить от оскорблений нам вполне по силам.
Цитата:
Маркс:
К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом.
К огромному сожалению, модераторы, как и действующая администрация потеряли ту тонкую грань разграничения между личностными оскорблениями и опосредованными, между конкретными формулировками и скрытым сарказмом, что привело к значительному снижению интереса к форуму, да и к контенту газеты в целом.
Вновь и вновь повторю - мы предлагаем читателям площадку для дискуссий. И просим, по сути, только одного - чтобы дискуссию вели по фактам и мнениям о событиях, а не по личностным особенностям оппонента.
Я прекрасно вижу грань между сарказмом, даже скрытым, и намеренным желанием оскорбить того, кто мыслит инако. Если этого не прочувствовал модератор - пишите в лс мне.
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