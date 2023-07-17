Re: Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания...

Отправлено: - 09:49

Это для водителей аптечка? И во сколько она выйдет теперь по стоимости?! А когда опыт Турции, Германии, США, Южной Кореи они берут, они понимают какие зарплаты, например, в Германии или США, а какая у нас?