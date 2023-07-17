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Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи
Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи
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