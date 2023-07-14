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≡ Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47186
Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в Тобыле и Заречном
Отправлено: 14.07.23 - 11:08
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Об этом сообщается на сайте акимата Костанайского района. В Заречном предлагают переименовать ул. 60 лет СССР на ул. Достык, а в Тобыле ул. Ленина в ул. Абая и ул. Механизаторов в ул. Ж. Демеева.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13788
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 17.07.23 - 10:57
#15
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Цитата:
ул. 60 лет СССР на ул. Достык, а в Тобыле ул. Ленина в ул. Абая и ул. Механизаторов в ул. Ж. Демеева.


улицу механизаторов переименовывают в улицу одного механизатора
героя труда итд
это как улицу железнодожную переименовали в честь железнодорожника Рубенштейна
интересно улицу рабочую в честь кого переименуют тогда?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2325
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 17.07.23 - 11:14
#16
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Цитата:
abaika95:
интересно улицу рабочую в честь кого переименуют тогда?

Выбрать самого работящего грузчика со Складской, там большинство с высшим образованием. закончили КГУ
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6215
Re: Общественные слушания по переименованию улиц пройдут в...
Отправлено: 17.07.23 - 11:34
#17
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Нет в стране хозяйна, да так чтоб ударил кулаком по столу да как заорет- вашу мать! Доколе будете хернёй страдать, когда работать начнёте?
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