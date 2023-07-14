Отправлено: - 10:57

ул. 60 лет СССР на ул. Достык, а в Тобыле ул. Ленина в ул. Абая и ул. Механизаторов в ул. Ж. Демеева.



Цитата:улицу механизаторов переименовывают в улицу одного механизаторагероя труда итдэто как улицу железнодожную переименовали в честь железнодорожника Рубенштейнаинтересно улицу рабочую в честь кого переименуют тогда?