Отправлено: - 19:44

Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду



111:

Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники.. А то тут у некоторых от телеги глаза пучит

ACROS:

Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.

Геннадий Ипатов привел в качестве примера международную практику, когда бизнес-субъект создает фонд, где через гранты и финансируется деятельность журналистов.

Цитата:Подскажите, Сауле, вы реально не видите простой подмены понятий в вашем заголовке?По вашему подарок и награда, это синонимы?А если так, то рассуждения далее очень просты.Цитата:Как по мне, журналистам НГ должно быть обидно за свою газету!Цитата:А получение доходов нет?Цитата: