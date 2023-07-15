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Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47186
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
Отправлено: 15.07.23 - 13:33
В 2023 году аким Костаная Марат Жундубаев решил особо поздравить журналистов, освещающих городские проблемы, в том числе - нашего корреспондента Ольгу Лихограй. Она предложила выставить подарок на аукцион, который и прошел 5 июля в прямом эфире Instagram. Пока неравнодушные участники аукциона соревновались в величине ставок, мы говорили с гостями-экспертами о том, насколько этично журналистам принимать дары.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27934
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 13:33
Цитата:
Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники..
А то тут у некоторых от телеги глаза пучит..
стали уходить из журналистики вообще или в «телегу» и прочие «тырнеты» те немногие СМИ и журналисты, которые еще пытаются давать честную информацию, чтобы объективно, без вылизывания всякой херни,
Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники..
А то тут у некоторых от телеги глаза пучит..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27934
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 13:37
Подарки, это всегда приятно, как одной стороне, так и другой.
Есть некоторое смущение конечно, но недорогие подарки это само то..
Есть некоторое смущение конечно, но недорогие подарки это само то..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4398
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 14:09
Цитата://когда чиновник дарит журналисту подарок...//
Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.
Давайте будем исходить из того что - журналист общественно-политической газеты, пишет не о посиделках бабушек у подъезда, а о общественно- значимых событиях областного масштаба, в котором замешаны интересы чиновников и гражданского общества и даже интересы ( пусть и благородные) того же чиновника который и дарит эти подарки.
Непроизвольная и чисто человеческая благодарность чиновнику за подарок, будет сидеть в голове журналиста, даже и в подсознательном, генном уровне и при написании очередной критической статьи ( они же назвлись хоть и не оппозиционной, но хотя бы критически настроенной к действующей власти) тот же награждённый журналист может просто смягчить термины, убрать острые углы из статьи и ....вуаля - скрытый эффект от подарка достигнут.
Карымсакова и Ипатов - рассуждают поверностно и банально и слишком трафаретно-правильно и они очевидно никогда не стояли перед выбором, вернее у них не было такой возможности.
Редакция правильно сделала свой выбор относительно подарка, ну и самое главное - это нужно было показательно ОЗВУЧИТЬ- дабы это дошло до ушей власть придержащих.
Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.
Давайте будем исходить из того что - журналист общественно-политической газеты, пишет не о посиделках бабушек у подъезда, а о общественно- значимых событиях областного масштаба, в котором замешаны интересы чиновников и гражданского общества и даже интересы ( пусть и благородные) того же чиновника который и дарит эти подарки.
Непроизвольная и чисто человеческая благодарность чиновнику за подарок, будет сидеть в голове журналиста, даже и в подсознательном, генном уровне и при написании очередной критической статьи ( они же назвлись хоть и не оппозиционной, но хотя бы критически настроенной к действующей власти) тот же награждённый журналист может просто смягчить термины, убрать острые углы из статьи и ....вуаля - скрытый эффект от подарка достигнут.
Карымсакова и Ипатов - рассуждают поверностно и банально и слишком трафаретно-правильно и они очевидно никогда не стояли перед выбором, вернее у них не было такой возможности.
Редакция правильно сделала свой выбор относительно подарка, ну и самое главное - это нужно было показательно ОЗВУЧИТЬ- дабы это дошло до ушей власть придержащих.
(Только чтение)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 898
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 19:44
Цитата:
Подскажите, Сауле, вы реально не видите простой подмены понятий в вашем заголовке?
По вашему подарок и награда, это синонимы?
А если так, то рассуждения далее очень просты.
Цитата:
Как по мне, журналистам НГ должно быть обидно за свою газету!
Цитата:
А получение доходов нет?
Цитата:
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
Подскажите, Сауле, вы реально не видите простой подмены понятий в вашем заголовке?
По вашему подарок и награда, это синонимы?
А если так, то рассуждения далее очень просты.
Цитата:
111:
Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники.. А то тут у некоторых от телеги глаза пучит
Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники.. А то тут у некоторых от телеги глаза пучит
Как по мне, журналистам НГ должно быть обидно за свою газету!
Цитата:
ACROS:
Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.
Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.
А получение доходов нет?
Цитата:
Геннадий Ипатов привел в качестве примера международную практику, когда бизнес-субъект создает фонд, где через гранты и финансируется деятельность журналистов.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.10.22
- Сообщений:
- 1
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
Отправлено: 15.07.23 - 21:04
Господин Ипатов-гражданин одной северной страны, бомбящей мирные города. Года два назад в инсте дико Хвастался паспортом с двуглавым. Какое имеет моральное право вообще что-то комментировать в нашей страна. И ещё обозначать себя патриотом города Сарыбай.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13788
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 17.07.23 - 10:51
Цитата:
а государственными сми какой страны?
НаША газета себя гос сми не считает?
оно не в нашем государстве работает и не во благо государству? (этому)
если не во благо этому то во благо какому?))))
вопрос риторический все поняли о чем речь)
Цитата:
Цитата:
попытка усидеть на двух стульях это называется
по международному стандарту мы какбы октазались от подарка
а чтоб не портить отношение с акиматом приняли дар да еще с уважением и благодраностью!!!
совет городскому акимату и внутренней политике
зовите НГ на каждые такие меропрпития
дарите, дарите -просто заваливаейте подарками и вниманием
грамоты, часы,статуетки
номинируйте во всевозможные номинации
"лучшие помощники акимата", "друзья ЖКХ", "информационные советники акима"
у редакциии должны быть принципы
в этом случае как по мне редакция пыталась отойти от своих принципов
так вот их и надо првоерить)
А в случае с государственными СМИ?
а государственными сми какой страны?
НаША газета себя гос сми не считает?
оно не в нашем государстве работает и не во благо государству? (этому)
если не во благо этому то во благо какому?))))
вопрос риторический все поняли о чем речь)
Цитата:
журналист не должен принимать подарки, которые могут повлиять на его независимость
Цитата:
Ольга Лихограй не отказалась от подарка акима демонстративно, как почему-то решили некоторые наши читатели. Наоборот, с уважением и благодарностью приняла дар.
попытка усидеть на двух стульях это называется
по международному стандарту мы какбы октазались от подарка
а чтоб не портить отношение с акиматом приняли дар да еще с уважением и благодраностью!!!
совет городскому акимату и внутренней политике
зовите НГ на каждые такие меропрпития
дарите, дарите -просто заваливаейте подарками и вниманием
грамоты, часы,статуетки
номинируйте во всевозможные номинации
"лучшие помощники акимата", "друзья ЖКХ", "информационные советники акима"
у редакциии должны быть принципы
в этом случае как по мне редакция пыталась отойти от своих принципов
так вот их и надо првоерить)
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