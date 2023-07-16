Отправлено: - 10:13

Позже я получила предложение поучаствовать в работе группы от Костанайской области. Но проблема в том, что за все это время рабочая группа не провела ни одного заседания, а срок, отведенный правительством на этот вопрос, истек 1 июня 2023 года. Так не может продолжаться вечно! День уже стал уменьшаться, не за горами зима.



В свое время, в 2018 году, тогдашний аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев всячески продвигал этот вопрос в своем регионе. Как удалось получить акима в союзники?А просто: общественник Болат Нурхожаев разобрал развитие заболевания акима (а Крымбек Елеуович тогда сильно болел) в свете неправильного часового пояса, и аким понял.



ACROS:

Это её КОНЁК -человек должен ЧЕМ то жить, помимо аптечного ларька: - перевод стрелок - её хобби, отдушина от всего будничного, рутинного.

ACROS:

При беседе с ними они указывали что время просыпания и отхода ко сну для них УДОБЕН и КОМФОРТЕН и самое главное: - КЛИМАТ в Костанайской области более благоприятный для здоровья, нежели у них.

Цитата:ниче не поймуразве не ведлер месяца три назад публично тут передала бразды правления над трестом "перевод времени" своему младшему ученику и по совпадению односельчанину азамату? какие могут быть возмущения тогда, если ольга ивановна сейчас это такой пенсионер-библетекарь без полномочий? опять во власть захотелсоь? опять захоетлось поиграть в политику? а азамат только ширма?)))Цитата:нуууу теперь понятно всеаким болел и плакалтут пришел знахарь с улицы (точнее шарлатан) и разьяснил акиму что его болезнь это сугубо влияние альфа центарвы на его гороскопа раз так то надо перевести часы чтобы альфа центавра не так сильно влияаланиколай 2 и распутин кызылординского разлива))кстати а ниче что после перевода времени в кызылорде увеличилось число онкологических заболеваний детей в области?аким и этот нурхожаев не должны перед судом теперь предстать за свои эксперементы?в юридической практике есть такая функцияраз ты изночально дкоазывал что твое администриативное решение снизит процент чего то а оно увеличилось то первый подозреваемый как раз тыЦитата:пусть носки вяжетили ляденцы делает и детям на улице раздаеткогда хобби человека котрому скучно в аптеке сидеть преварщается в общественную головомойку-жди бедыони же по вашему получается популисты обыкновенные всеи ради своего хобби готовы эксперементы над населением ставить лишь бы им интересно и со вкусом жилосьпсихолога им надо выписать-ПСИХОЛОГА!Цитата:в 4 утра в кызылорде теперь жара в окна бьетв 10 вечера уже темень не порбаотаешь на огороде не погуляешь (но духота до 2 ночи стоит)веселая наверно них там сейчас ситуацияспасибо акиму пусть говорят-вылечился)