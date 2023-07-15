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≡ «Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47185
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 21:24
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Участников проекта фонда «Qoloner» обучали секретам работы с войлоком Светлана Шалунова, Баян Баталова, Динара Кыпшакбаева, Наталья Шарова. Некоторые мастерицы планируют идти дальше и не собираются ограничиваться только подарками для круга близких людей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17738
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 15.07.23 - 21:24
#1
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Чё там за область над Астаной на карте? Я что, переименование пропустил? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2038
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 21:44
#2
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Цитата:
maxsaf:
Чё там за область над Астаной на карте? Я что, переименование пропустил?

Вечность не прошла, уже Алтай присоединили :lol: Так скоро и до монголии доберутся.
ПС - а потом ещё прикидываются, кто тут агрессор! :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 21:49]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1779
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 15.07.23 - 22:24
#3
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Цитата:
maxsaf:

Вроде недавно новый закон анонсировали за ложную информацию. Эта карта с областями Кызыл-жар и Алтай под статью не попадает?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
57
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 15.07.23 - 22:51
#4
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это исторические названия, знать надо.
как это вы вообще смогли прочитать, там же не кириллица.
и вообще это карта не для вас, изучайте другую карту, агрессора нашли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17738
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 23:04
#5
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Цитата:
Начальник: это исторические названия, знать надо.


Согласен :lol:

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2038
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 23:08
#6
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Цитата:
Начальник:
это исторические названия, знать надо.

Просто поражаюсь историческим названиям Астана, Костанай и область. :lol:
Сколько лет, сколько зим? Сколько переименований :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 23:20]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
403
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 16.07.23 - 18:00
#7
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Цитата:
Начальник:
это исторические названия, знать надо.

.....если исторические названния из ентого делаем вывод какое историческое название города улиц и так далее.

До 17 июня 1997 года город назывался Кустана́ем, по названию урочища, на котором расположился город у берега реки Тобол. Первоначальное название — Николаевск. В 1870 году полковник-геодезист А. А. Тилло предлагал начать строительство поселения Урбадай, таким образом оно стало самым первым запроектированным названием для будущего города на реке Тобол. С приходом на должность губернатора Тургайской области генерала А. П. Константиновича было решено начать строительство не возле брода Урдабай, а возле брода Кустанай. Так в 1879 году в официальных бумагах впервые появилось название Кустанай.
Для не грамотных изучаем.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
898
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 16.07.23 - 18:16
#8
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Цитата:
Начальник:
это исторические названия, знать надо

Было бы любопытно ознакомиться с первоисточником. Сможете скинуть какие-то материалы. Ну или хотя бы ссылки.
Думаю вам это будет несложно?
Цитата:
Начальник:
как это вы вообще смогли прочитать, там же не кириллица.

Как видите умеют читать и не на кириллице! Более того, я даже уверен, что некириллица тоже поддаётся расшифровке.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2320
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 16.07.23 - 20:23
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Для не грамотных изучаем.

А какое название историческое? Николаевск, Новониколаевск или Кустанай? А может название области тоже неправильное, надо называться Тургайской губернией? Какое сейчас веяние в историографии? раньше в советское время считалось, что все города в Казахстане(бывшие военные укрепления) были форпостами царской России для дальнейшей колонизации Казахстана. А если как Максафу не нужен казахский язык, то может казахам той поры просто не нужны были города,ведь они были в основной своей массе кочевники?
P.S.
Часть Алтая находится в Казахстане,в Восточно-Казахстанской и Абайской областях, почему отдельно прописали? Наверное дань прародине казахов

[Исправлено: saba, 16.07.2023 - 20:25]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2320
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 16.07.23 - 20:29
#10
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Да и кстати, насколько я сведущ в географии, там под названием Алтай, как раз таки Восточно-Казахстанская область, весь Алтай гораздо больше, так что никто на территориальную целостность РФ не посягал.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
57
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 17.07.23 - 07:37
#11
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еще раз говорю эта карта не вас, не забивайте себе голову.
возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17738
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 17.07.23 - 08:34
#12
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Цитата:
saba:
то может казахам той поры просто не нужны были города,ведь они были в основной своей массе кочевники?

А может и защита не нужна была, а подданство императрице - предательство? Предлагаю портреты предателя убрать со школ и денег :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17738
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 17.07.23 - 08:37
#13
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Цитата:
Начальник:
еще раз говорю эта карта не вас, не забивайте себе голову. возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"

А что карта, которая не для нас, делает в газете, которая для нас? Или газета уже тоже не для нас? Но тогда для кого? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17738
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 17.07.23 - 08:43
#14
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Цитата:
Начальник:
возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"


Эту? :lol: 8-)

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