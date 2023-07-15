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«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47185
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 21:24
Участников проекта фонда «Qoloner» обучали секретам работы с войлоком Светлана Шалунова, Баян Баталова, Динара Кыпшакбаева, Наталья Шарова. Некоторые мастерицы планируют идти дальше и не собираются ограничиваться только подарками для круга близких людей.
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Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 15.07.23 - 21:24
Чё там за область над Астаной на карте? Я что, переименование пропустил?
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 21:44
Цитата:
Вечность не прошла, уже Алтай присоединили Так скоро и до монголии доберутся.
ПС - а потом ещё прикидываются, кто тут агрессор!
[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 21:49]
maxsaf:
Чё там за область над Астаной на карте? Я что, переименование пропустил?
Чё там за область над Астаной на карте? Я что, переименование пропустил?
Вечность не прошла, уже Алтай присоединили Так скоро и до монголии доберутся.
ПС - а потом ещё прикидываются, кто тут агрессор!
[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 21:49]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1779
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 15.07.23 - 22:24
Цитата:
Вроде недавно новый закон анонсировали за ложную информацию. Эта карта с областями Кызыл-жар и Алтай под статью не попадает?
maxsaf:
Вроде недавно новый закон анонсировали за ложную информацию. Эта карта с областями Кызыл-жар и Алтай под статью не попадает?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 57
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 15.07.23 - 22:51
это исторические названия, знать надо.
как это вы вообще смогли прочитать, там же не кириллица.
и вообще это карта не для вас, изучайте другую карту, агрессора нашли.
как это вы вообще смогли прочитать, там же не кириллица.
и вообще это карта не для вас, изучайте другую карту, агрессора нашли.
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 23:04
Цитата:
Согласен
Начальник: это исторические названия, знать надо.
Согласен
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 15.07.23 - 23:08
Цитата:
Просто поражаюсь историческим названиям Астана, Костанай и область.
Сколько лет, сколько зим? Сколько переименований
[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 23:20]
Начальник:
это исторические названия, знать надо.
это исторические названия, знать надо.
Просто поражаюсь историческим названиям Астана, Костанай и область.
Сколько лет, сколько зим? Сколько переименований
[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 23:20]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 403
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 16.07.23 - 18:00
Цитата:
.....если исторические названния из ентого делаем вывод какое историческое название города улиц и так далее.
До 17 июня 1997 года город назывался Кустана́ем, по названию урочища, на котором расположился город у берега реки Тобол. Первоначальное название — Николаевск. В 1870 году полковник-геодезист А. А. Тилло предлагал начать строительство поселения Урбадай, таким образом оно стало самым первым запроектированным названием для будущего города на реке Тобол. С приходом на должность губернатора Тургайской области генерала А. П. Константиновича было решено начать строительство не возле брода Урдабай, а возле брода Кустанай. Так в 1879 году в официальных бумагах впервые появилось название Кустанай.
Для не грамотных изучаем.
Начальник:
это исторические названия, знать надо.
это исторические названия, знать надо.
.....если исторические названния из ентого делаем вывод какое историческое название города улиц и так далее.
До 17 июня 1997 года город назывался Кустана́ем, по названию урочища, на котором расположился город у берега реки Тобол. Первоначальное название — Николаевск. В 1870 году полковник-геодезист А. А. Тилло предлагал начать строительство поселения Урбадай, таким образом оно стало самым первым запроектированным названием для будущего города на реке Тобол. С приходом на должность губернатора Тургайской области генерала А. П. Константиновича было решено начать строительство не возле брода Урдабай, а возле брода Кустанай. Так в 1879 году в официальных бумагах впервые появилось название Кустанай.
Для не грамотных изучаем.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 898
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 16.07.23 - 18:16
Цитата:
Было бы любопытно ознакомиться с первоисточником. Сможете скинуть какие-то материалы. Ну или хотя бы ссылки.
Думаю вам это будет несложно?
Цитата:
Как видите умеют читать и не на кириллице! Более того, я даже уверен, что некириллица тоже поддаётся расшифровке.
Начальник:
это исторические названия, знать надо
это исторические названия, знать надо
Было бы любопытно ознакомиться с первоисточником. Сможете скинуть какие-то материалы. Ну или хотя бы ссылки.
Думаю вам это будет несложно?
Цитата:
Начальник:
как это вы вообще смогли прочитать, там же не кириллица.
как это вы вообще смогли прочитать, там же не кириллица.
Как видите умеют читать и не на кириллице! Более того, я даже уверен, что некириллица тоже поддаётся расшифровке.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2320
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 16.07.23 - 20:23
Цитата:
А какое название историческое? Николаевск, Новониколаевск или Кустанай? А может название области тоже неправильное, надо называться Тургайской губернией? Какое сейчас веяние в историографии? раньше в советское время считалось, что все города в Казахстане(бывшие военные укрепления) были форпостами царской России для дальнейшей колонизации Казахстана. А если как Максафу не нужен казахский язык, то может казахам той поры просто не нужны были города,ведь они были в основной своей массе кочевники?
P.S.
Часть Алтая находится в Казахстане,в Восточно-Казахстанской и Абайской областях, почему отдельно прописали? Наверное дань прародине казахов
[Исправлено: saba, 16.07.2023 - 20:25]
родом из Шанхая2022:
Для не грамотных изучаем.
Для не грамотных изучаем.
А какое название историческое? Николаевск, Новониколаевск или Кустанай? А может название области тоже неправильное, надо называться Тургайской губернией? Какое сейчас веяние в историографии? раньше в советское время считалось, что все города в Казахстане(бывшие военные укрепления) были форпостами царской России для дальнейшей колонизации Казахстана. А если как Максафу не нужен казахский язык, то может казахам той поры просто не нужны были города,ведь они были в основной своей массе кочевники?
P.S.
Часть Алтая находится в Казахстане,в Восточно-Казахстанской и Абайской областях, почему отдельно прописали? Наверное дань прародине казахов
[Исправлено: saba, 16.07.2023 - 20:25]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2320
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 16.07.23 - 20:29
Да и кстати, насколько я сведущ в географии, там под названием Алтай, как раз таки Восточно-Казахстанская область, весь Алтай гораздо больше, так что никто на территориальную целостность РФ не посягал.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 57
Re: «Ою-өрнек құпиясы» - выставка...
Отправлено: 17.07.23 - 07:37
еще раз говорю эта карта не вас, не забивайте себе голову.
возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 17.07.23 - 08:34
Цитата:
А может и защита не нужна была, а подданство императрице - предательство? Предлагаю портреты предателя убрать со школ и денег
saba:
то может казахам той поры просто не нужны были города,ведь они были в основной своей массе кочевники?
то может казахам той поры просто не нужны были города,ведь они были в основной своей массе кочевники?
А может и защита не нужна была, а подданство императрице - предательство? Предлагаю портреты предателя убрать со школ и денег
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 17.07.23 - 08:37
Цитата:
А что карта, которая не для нас, делает в газете, которая для нас? Или газета уже тоже не для нас? Но тогда для кого?
Начальник:
еще раз говорю эта карта не вас, не забивайте себе голову. возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
еще раз говорю эта карта не вас, не забивайте себе голову. возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
А что карта, которая не для нас, делает в газете, которая для нас? Или газета уже тоже не для нас? Но тогда для кого?
«Ою-өрнек құпиясы» - выставка работ из войлока открылась в картинной галерее Костаная
Отправлено: 17.07.23 - 08:43
Цитата:
Эту?
Начальник:
возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
возьмите карту соседней страны и изучайте ее как говорится "от корки до корки"
Эту?
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