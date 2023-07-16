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Молоко кто покупал когда то забугорное? Сметану? Колбасы, мясо. А мука какая у нас? Макарошки.

Цитата:и молоко и сметану покупал. мясо не знаю, не спрашиваю об источнике. колбасу вообще только "забугорную" (если россия и беларусь это "забугорье", конечно). про муку ничего не скажу, одну от другой не отличаю поэтому самую дешёвую из предлагаемого. более того. несмотря на факт производства мороженного в костанае, предпочитаю белорусское или российское. но первое лучше. и вот по этому поводу даже задам вопрос. белорусское мороженое стоит дороже чем деп-овское. я готов платить за деп-овское столько же сколько за это "юкки", по-моему так оно называется, при условии что оно будет обладать такими же качествами. деп сможет это сделать? полагаю если бы мог - сделал бы.