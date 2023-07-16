Карачун: внутри этого "пугала" могут хотя бы гипотетически привести к выработке собственных целей?
Теоретически можно обозначить цель, к примеру, исследовать всю вселенную с разработкой плана и самостоятельной постановкой промежуточных целей. Одна из промежуточных целей будет построить автостраду через муравейник. И мы окажемся тем самым муравейником.
maxsaf: Внутри нас при рождении заложена одна единственная функция - самосохранение.
не соглашусь с данным утверждением. впрочем едва ли это важно в данном контексте. вы имеете ввиду что и в данном случае, как со скрепками, это будет следствием ошибки со стороны, так сказать, "оператора" в построении задачи установки ограничений и пр.? я слабо представляю себе чтобы компьютер стал выполнять какие-либо функции просто так, от не..й делать.
с грехом пополам прочитал пару сайтов по такому запросу. не знаю, у этого "парня" чрезвычайно ограниченные возможности для реализации. посчитать, составить модель, оптимизировать - да. но реализовать это?!?! так что возможно для, скажем так, "европейской изнеженности" это может и стать проблемой (но это нужно к ии подпустить таких активных пользователей этого форума, шо "мама не горюй" ), но какие-нибудь там африканцы, например, его просто закидают палками и копьями затыкают нафиг.
А я если честно даже и не уверен, что оно правильное на 100%. Но очень бы хотелось услышать другие версии. Какая цель или цели заложены в нас при рождении. И где эта цель записана и в каком виде. Есть вероятность, что я переоцениваю нашу важность, и нас не наделили вообще никакой целью. Камень у дороги лежит себе без всякой цели, и это вообще никак не мешает ему существовать.
Карачун: это будет следствием ошибки со стороны, так сказать, "оператора" в построении задачи установки ограничений и пр.?
В мысленном эксперименте со скрепкой - безусловно ошибка задания, но есть ещё немаловажный элемент - случайность. Мы вообще обязаны случайности за все наши успехи, прогресс, и эволюцию в целом. Мне очень легко будет объяснить влияние случайности на людей. С софтом там чуть сложнее, там же есть преднамеренные случайности и непреднамеренные.
Карачун: я слабо представляю себе чтобы компьютер стал выполнять какие-либо функции просто так, от не..й делать
Наоборот, это просто представить. Достаточно добавить элемент случайности. А помноженное на скорость в компьютерном мире - эволюция софта там будет происходить намного быстрее, чаще, и с более непредсказуемыми результатами. Так что да, собственные цели у программы появятся очень скоро, даже если они изначально не были в нее заложены.
maxsaf: Но очень бы хотелось услышать другие версии.
я вам уже предлагал другие версии на заре туманною юности, так сказать. видимо неубедительно. любое "заложение" явственно отдаёт креационизмом. вообще говоря у меня достаточно давно в голове вертелась мысль о смысле жизни. не вот это вот философское пережёвывание вязких субстанций, а такое, чисто практическое рассмотрение. и не исключаю даже что мысль эта была мною случайно, не очевидно заметно, где-либо услышана или прочитана, возможно я просто этого не помню. потому не стану приписывать себе авторство и недавно дерек мюллер на своём канале выложил ролик в котором рассматривал ту же самую мысль. слишком долгая подводка, извините. так вот. суть в том что "жизнь" в имевшихся и имеющихся условиях на конкретной планете весьма эффективный потребитель энергии. потребляют энергию - увеличивают энтропию. и это единственный смысл в "жизни". а размножение, самосохранение и прочие "прелести" это только эволюционные результаты выработки оптимально-эффективного способа переработки.
Я сам никогда себя не считал сторонником идей креационизма, пока не осознал факт - мы без пяти минут создатели. В ближайшие десятилетия однозначно будет создан сверхразум, который скорее всего сможет создать если не вторую вселенную, то как минимум симуляцию, неотличимую от реальности. Так почему кто-то не мог проделать то же самое до нас?
Карачун: весьма эффективный потребитель энергии. потребляют энергию - увеличивают энтропию. и это единственный смысл в "жизни". а размножение, самосохранение и прочие "прелести" это только эволюционные результаты выработки оптимально-эффективного способа переработки.
Я все таки склонен считать, что потребление энергии это не цель, а следствие. А цели вообще нету. Возьмите к примеру игру "жизнь", только не ее примитивную первую версию, где квадратики "нападают" на соседние квадратики, а более продвинутые версии, где уже используются подобие генетики. Есть видео на Ютубе, весьма занимательно, там в реальном времени можно видеть эволюцию в упрощённой форме. Та вот, там "особи" в том или ином виде потребляют энергию, прекрасно себя чувствуя без какой либо цели. Цель там есть только у одного персонажа - наблюдателя.
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