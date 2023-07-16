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≡ Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47185
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
90
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:43
#45
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Цитата:
111:
Молоко кто покупал когда то забугорное? Сметану? Колбасы, мясо. А мука какая у нас? Макарошки.

и молоко и сметану покупал. мясо не знаю, не спрашиваю об источнике. колбасу вообще только "забугорную" (если россия и беларусь это "забугорье", конечно). про муку ничего не скажу, одну от другой не отличаю поэтому самую дешёвую из предлагаемого. более того. несмотря на факт производства мороженного в костанае, предпочитаю белорусское или российское. но первое лучше. и вот по этому поводу даже задам вопрос. белорусское мороженое стоит дороже чем деп-овское. я готов платить за деп-овское столько же сколько за это "юкки", по-моему так оно называется, при условии что оно будет обладать такими же качествами. деп сможет это сделать? полагаю если бы мог - сделал бы.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
974
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:48
#46
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Цитата:
MEN:
вы можете решать

Во-первых, я не решаю, а просто констатирую факты.
Во-вторых, вас больше волнует, что об этом может говорить иностранец, а не то, что он говорит правду?
Я, кстати, живу здесь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27929
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:10
#47
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Цитата:
Карачун:
колбасу вообще только "забугорную"

Вопрос не в том.
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно, если ты что то берешь не казахстанское..
Хорошо.
И второй вопрос, ценники.
На сколько не казахстанское дороже в разы, что надо говорить спасибо каждый раз, когда берешь иностранную колбасу с настоящего иностранного мяса?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27929
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:16
#48
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Цитата:
maxsaf:
Ты сколько крови пролил

Ну вот.
Начинается, эмоции, личные оскорбления..
Без этого никак нельзя?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
90
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:21
#49
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Цитата:
111:
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно, если ты что то берешь не казахстанское..

я такого вопроса не заметил. впрочем зачем же кому-либо кормить меня бесплатно? я же не житель африканских стран а большинство товаропроизводителей не билл гейтс.
Цитата:
111:
И второй вопрос, ценники.

видите ли в чем дело. я вполне могу себе отказывать. не жрать как лошадь, а есть вполне умеренно два раза в день. а потому могу себе позволить иметь что называется "вкус" в отдельных продуктах питания, а не трескать что ни попадя лишь бы "занедорого".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27929
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:27
#50
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Цитата:
Карачун:
такого вопроса не заметил

Первый комментарий, что казахстанцев кто то там кормит.
Цитата:
Карачун:
не жрать как лошадь, а есть вполне умеренно два раза в день

Сразу видно, нет детей, стариков..
А вот нас в семье 6 человек.
И троим детишкам не объяснить, что жрать как лошадь более двух раз в день, это вредно..
Особенно меня насмешила колбаса, вот уж ее точно лошади жрут.
Мы изредка берем ее в охотку, на окрошку, на гамбургеры или при готовке пиццы..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17730
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 02:21
#51
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Цитата:
111:
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно,

Цитата:
111:
Первый комментарий, что казахстанцев кто то там кормит.

Про "бесплатно" ты сам отсебятину воткнул, согласись... :lol:
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