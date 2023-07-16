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Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47185
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 90
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:43
Цитата:
и молоко и сметану покупал. мясо не знаю, не спрашиваю об источнике. колбасу вообще только "забугорную" (если россия и беларусь это "забугорье", конечно). про муку ничего не скажу, одну от другой не отличаю поэтому самую дешёвую из предлагаемого. более того. несмотря на факт производства мороженного в костанае, предпочитаю белорусское или российское. но первое лучше. и вот по этому поводу даже задам вопрос. белорусское мороженое стоит дороже чем деп-овское. я готов платить за деп-овское столько же сколько за это "юкки", по-моему так оно называется, при условии что оно будет обладать такими же качествами. деп сможет это сделать? полагаю если бы мог - сделал бы.
111:
Молоко кто покупал когда то забугорное? Сметану? Колбасы, мясо. А мука какая у нас? Макарошки.
Молоко кто покупал когда то забугорное? Сметану? Колбасы, мясо. А мука какая у нас? Макарошки.
и молоко и сметану покупал. мясо не знаю, не спрашиваю об источнике. колбасу вообще только "забугорную" (если россия и беларусь это "забугорье", конечно). про муку ничего не скажу, одну от другой не отличаю поэтому самую дешёвую из предлагаемого. более того. несмотря на факт производства мороженного в костанае, предпочитаю белорусское или российское. но первое лучше. и вот по этому поводу даже задам вопрос. белорусское мороженое стоит дороже чем деп-овское. я готов платить за деп-овское столько же сколько за это "юкки", по-моему так оно называется, при условии что оно будет обладать такими же качествами. деп сможет это сделать? полагаю если бы мог - сделал бы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 974
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:48
Цитата:
Во-первых, я не решаю, а просто констатирую факты.
Во-вторых, вас больше волнует, что об этом может говорить иностранец, а не то, что он говорит правду?
Я, кстати, живу здесь.
MEN:
вы можете решать
вы можете решать
Во-первых, я не решаю, а просто констатирую факты.
Во-вторых, вас больше волнует, что об этом может говорить иностранец, а не то, что он говорит правду?
Я, кстати, живу здесь.
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:10
Цитата:
Вопрос не в том.
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно, если ты что то берешь не казахстанское..
Хорошо.
И второй вопрос, ценники.
На сколько не казахстанское дороже в разы, что надо говорить спасибо каждый раз, когда берешь иностранную колбасу с настоящего иностранного мяса?
Карачун:
колбасу вообще только "забугорную"
колбасу вообще только "забугорную"
Вопрос не в том.
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно, если ты что то берешь не казахстанское..
Хорошо.
И второй вопрос, ценники.
На сколько не казахстанское дороже в разы, что надо говорить спасибо каждый раз, когда берешь иностранную колбасу с настоящего иностранного мяса?
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:16
Цитата:
Ну вот.
Начинается, эмоции, личные оскорбления..
Без этого никак нельзя?
maxsaf:
Ты сколько крови пролил
Ты сколько крови пролил
Ну вот.
Начинается, эмоции, личные оскорбления..
Без этого никак нельзя?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 90
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:21
Цитата:
я такого вопроса не заметил. впрочем зачем же кому-либо кормить меня бесплатно? я же не житель африканских стран а большинство товаропроизводителей не билл гейтс.
Цитата:
видите ли в чем дело. я вполне могу себе отказывать. не жрать как лошадь, а есть вполне умеренно два раза в день. а потому могу себе позволить иметь что называется "вкус" в отдельных продуктах питания, а не трескать что ни попадя лишь бы "занедорого".
111:
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно, если ты что то берешь не казахстанское..
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно, если ты что то берешь не казахстанское..
я такого вопроса не заметил. впрочем зачем же кому-либо кормить меня бесплатно? я же не житель африканских стран а большинство товаропроизводителей не билл гейтс.
Цитата:
111:
И второй вопрос, ценники.
И второй вопрос, ценники.
видите ли в чем дело. я вполне могу себе отказывать. не жрать как лошадь, а есть вполне умеренно два раза в день. а потому могу себе позволить иметь что называется "вкус" в отдельных продуктах питания, а не трескать что ни попадя лишь бы "занедорого".
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 01:27
Цитата:
Первый комментарий, что казахстанцев кто то там кормит.
Цитата:
Сразу видно, нет детей, стариков..
А вот нас в семье 6 человек.
И троим детишкам не объяснить, что жрать как лошадь более двух раз в день, это вредно..
Особенно меня насмешила колбаса, вот уж ее точно лошади жрут.
Мы изредка берем ее в охотку, на окрошку, на гамбургеры или при готовке пиццы..
Карачун:
такого вопроса не заметил
такого вопроса не заметил
Первый комментарий, что казахстанцев кто то там кормит.
Цитата:
Карачун:
не жрать как лошадь, а есть вполне умеренно два раза в день
не жрать как лошадь, а есть вполне умеренно два раза в день
Сразу видно, нет детей, стариков..
А вот нас в семье 6 человек.
И троим детишкам не объяснить, что жрать как лошадь более двух раз в день, это вредно..
Особенно меня насмешила колбаса, вот уж ее точно лошади жрут.
Мы изредка берем ее в охотку, на окрошку, на гамбургеры или при готовке пиццы..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17730
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 02:21
Цитата:
Цитата:
Про "бесплатно" ты сам отсебятину воткнул, согласись...
111:
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно,
Вопрос был в том, что тебя кто то кормит и поит бесплатно,
Цитата:
111:
Первый комментарий, что казахстанцев кто то там кормит.
Первый комментарий, что казахстанцев кто то там кормит.
Про "бесплатно" ты сам отсебятину воткнул, согласись...
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