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maxsaf:

Ну так скажите спасибо, что вас кто-то кормит и поит.

Цитата:Ну вот.Гражданин Канады, решает, что он нас кормит и поит..Как несчастных бомжей наверно?А , нет, как кочевых, которые только умеют гонять скот..Мы покупаем это, за свои кровные!Молоко кто покупал когда то забугорное?Сметану?Колбасы, мясо.А мука какая у нас?Макарошки.Да, мы берем и итальянские, когда скидка, но основа пока Султан.И российский Ролтон брали..Что за чушь нам впаривает гражданин не Казахстана, который живет за океаном?