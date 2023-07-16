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≡ Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47185
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17725
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:05
#30
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Цитата:
MEN:
ты хочешь поиздеваться над всем казахским народом?

Это ваши власти хотят поиздеваться, закрыв границу для дешёвых товаров :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:07
#31
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Цитата:
maxsaf:
Именно об этом сама статья,

Статья о производителях.
Не о торгашах.
Им хоть какие цены, маржу снимают и ничего не делают.
И тем более не о язвительных подколах казахского народа, что он может только заниматься кочевым скотоводством..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17725
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:07
#32
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Цитата:
MEN:
сам чего то достиг чтобы так говорить?

Держал баранов. Больше двух голов у меня никогда не было. Явно не моё :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:08
#33
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Цитата:
maxsaf:
Это ваши власти хотят поиздеваться,

Ну мы как то решаем без граждан Канады, имеем право?
Или надо нам из за океана строчить с ботовой фермы, что нам делать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17725
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:09
#34
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Цитата:
111:
может только заниматься кочевым скотоводством..

Я уже и в этом начинаю сомневаться :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17725
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:11
#35
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Цитата:
111:
Ну мы как то решаем без граждан Канады, имеем право?

Да флаг вам руки, окончательное решение то по-любому за вами. :lol: хотите кушать дорого - кушайте на здоровье :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:12
#36
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Колбаса, макароны, мука, сахар , пусть даже на 20 тенге дороже российского.
Яйца.
Куры, мясо.
Все берем свое и да, и российское в том числе и сыры забугорные и сало белорусское.
И даже украинские машинки для банок!
Но берем за деньги!
И не надо нам говорить, что нас кто то кочеаых, тут кормит!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17725
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:14
#37
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Цитата:
111:
И не надо нам говорить, что нас кто то кочеаых, тут кормит!

Автору статьи скажи это :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:16
#38
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Цитата:
maxsaf:
Ну так скажите спасибо, что вас кто-то кормит и поит.

Ну вот.
Гражданин Канады, решает, что он нас кормит и поит..
Как несчастных бомжей наверно?
А , нет, как кочевых, которые только умеют гонять скот..
Мы покупаем это, за свои кровные!
Молоко кто покупал когда то забугорное?
Сметану?
Колбасы, мясо.
А мука какая у нас?
Макарошки.
Да, мы берем и итальянские, когда скидка, но основа пока Султан.
И российский Ролтон брали..
Что за чушь нам впаривает гражданин не Казахстана, который живет за океаном?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:20
#39
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Цитата:
maxsaf:
хотите кушать дорого -

Хм..
Дорого это как?
Ну дай расклад цен России, своей Родины Канады, у нас завтра схожу в магазин, хотя чек есть где то, той же муки, мяса, сала, перловки например, макарон?
Посмотрим как и где дорого.
20 копеек разбег, это не счет.
Мясо конина стоит мякоть 3520 допустим, покажи российскую конину за 2500, 3500 не устроит, одинаково с 3520 практически.
Давайте, знатоки забугорные, скиньте ваши ценники..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:21
#40
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Картофель свежий вот, 203 по моему
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27925
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:22
#41
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Кстати что смотреть, есть же сайт например с Голднечного..
Какой продукт нам идет бесплатно с России или Канады?
Называйте, посмотрю какая цена у нас, бесплатная
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17725
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 00:27
#42
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Цитата:
111:
Мы покупаем это, за свои кровные!

Знатно бомбануло. Ты сколько крови пролил, когда хаты у поуехавших по 300$ скупал? :lol:
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