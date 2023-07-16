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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 930 из 930«1...928929930
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Куратор темы: 111
Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 18:30
#13936
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Цитата:
111:
Провокационные комментарии, с тем, чтобы потом применять их в ветке для жалоб, будут так же удаляться.

Погоди!
И их тоже запрещено!
Или запрещено всем кроме тебя?
Это существенно!
Абаснуй!
:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27914
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 18:36
#13937
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Перепалки и оскорбления немного почищаем.
Ну и назад, в Костанай..
Там позже почитаю..
Профайл
Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 21:46
#13938
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Цитата:
111:
Перепалки и оскорбления немного почищаем.

Хм!
Ты решил стать на путь исправления!?

:lol:
Профайл
Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 21:48
#13939
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Цитата:
111:
Перепалки и оскорбления немного почищаем.

Ты теперь, отныне не перепалкатор, а вполне интелигентный, интелектуальный всесторонне развитый пользователь?
:-o
Профайл
Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 22:00
#13940
Комментарий удален модератором.
Профайл
Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 22:01
#13941
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Цитата:
111:
Это оскорбление.

И что такое оскорбление по твоему!?
Сумеешь сформулировать?
:lol:
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Страница 930 из 930«1...928929930
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