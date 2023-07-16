Отправлено: - 18:30

111:

Провокационные комментарии, с тем, чтобы потом применять их в ветке для жалоб, будут так же удаляться.

Цитата:Погоди!И их тоже запрещено!Или запрещено всем кроме тебя?Это существенно!Абаснуй!