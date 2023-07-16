Отправлено: - 20:45

Монгол Шуудан:

Вы в этом уверены?

Монгол Шуудан:

Возможно ли, что вы не пожелали отвечать на неудобные для вас вопросы, как те чиновники, которым вы сами задаете вопросы?

Цитата:Да.Цитата:Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.