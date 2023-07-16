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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1739
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:45
#5631
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Вы в этом уверены?

Да.
Цитата:
Монгол Шуудан:
Возможно ли, что вы не пожелали отвечать на неудобные для вас вопросы, как те чиновники, которым вы сами задаете вопросы?

Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1739
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:49
#5632
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Я правильно понимаю, что к̶о̶н̶т̶р̶о̶л̶ь̶ н̶а̶д̶ ф̶о̶р̶у̶м̶о̶м̶ у̶т̶р̶а̶ч̶е̶н̶ на форуме всё под контролем?

Нет, неправильно. Автор ветки имеет возможность удалить комментарии. Если он сделал это неправомерно, администрация отреагирует. Но для того, чтобы установить неправомерность действий автора ветки, нужны доказательства - те самые скрины, которые вы мне так и не прислали.
На будущее - мы рассмотрим техническую возможность ограничений для авторов веток, чтобы они могли только не одобрять комментарии.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1739
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:51
#5633
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Цитата:
please:
поскольку отношу себя к сторонникам СВО, и в конфликте РФ-Украина- на стороне РФ. то любое обращение к себе либо другим посетителям упоминания в качестве "z-патриота/ватного/орка/ и пр." (в первую очередь от "111") прошу удалять как нарушение (оскорбление).

Если это выражение использовано конкретно в ваш адрес и если модератор не увидел этого, сообщайте мне в лс.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1739
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:53
#5634
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Цитата:
111:
Ответил несколькими комментариями в своей ветке.

Вновь предлагаю не удалять комментарии. Лучше - не одобрять. В ваших же интересах.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1739
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:56
#5635
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Уважаемая редакция, я правильно понял, что теперь отныне на вопросы адресованные редакции, будет отвечать этот пользователь?

Нет, неправильно.
Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". Тема обсуждения относится к этому пользователю. Так что его комментарий вполне логичен.
Редакция на ваши вопросы тоже отвечает. В выходные дни - по вечерам. На вопросы, заданные вечером в будни - до 22.00 в тот же день.
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:25
#5636
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.

Я правильно понял, что вы меня здесь дураком назвали!?
:lol:
Первый раз увижу, что удалят комент главного редактора, в связи с нарушением им правил форума?
Или таки нет?
:lol:
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:27
#5637
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Да.

А если я скажу что вы л̶ж̶ё̶т̶е̶ ошибаетесь?
Поверите мне на слово или потребуете доказательств?
Рс имею ли я право симметрично требовать доказательств от вас!?
:lol:
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:32
#5638
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Нет, неправильно. Автор ветки имеет возможность удалить комментарии.

Тогда ответте на комент 5625 данной ветки.
Если вас не затруднит.
Вам не кажется, что главный редактор использует двойные стандарты, на корректность и вменяемость которого имеются обоснованные сомнения...
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:36
#5639
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вновь предлагаю не удалять комментарии. Лучше - не одобрять. В ваших же интересах.

Обратно к коменту 5625.
Вы видите нарушение в том что пользователь пользуясь своими правами злоупотребляет своими правами и удаляете на этом основании ветку. И тут же это оказывается не нарушение, а просьба, то есть не обязательна для исполнения?
Вы в этом не видите противоречие!?
:lol:
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:38
#5640
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но для того, чтобы установить неправомерность действий автора ветки, нужны доказательства - те самые скрины, которые вы мне так и не прислали.

И почему мне это напомнило классику!?
Нету тела-нету -дела!
Убьют вас, будет труп, приходите примем ваше заявление!
Стандартные отмазки чинушей...

:lol:
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