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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:45
Цитата:
Да.
Цитата:
Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.
Монгол Шуудан:
Вы в этом уверены?
Вы в этом уверены?
Да.
Цитата:
Монгол Шуудан:
Возможно ли, что вы не пожелали отвечать на неудобные для вас вопросы, как те чиновники, которым вы сами задаете вопросы?
Возможно ли, что вы не пожелали отвечать на неудобные для вас вопросы, как те чиновники, которым вы сами задаете вопросы?
Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:49
Цитата:
Нет, неправильно. Автор ветки имеет возможность удалить комментарии. Если он сделал это неправомерно, администрация отреагирует. Но для того, чтобы установить неправомерность действий автора ветки, нужны доказательства - те самые скрины, которые вы мне так и не прислали.
На будущее - мы рассмотрим техническую возможность ограничений для авторов веток, чтобы они могли только не одобрять комментарии.
Монгол Шуудан:
Я правильно понимаю, что к̶о̶н̶т̶р̶о̶л̶ь̶ н̶а̶д̶ ф̶о̶р̶у̶м̶о̶м̶ у̶т̶р̶а̶ч̶е̶н̶ на форуме всё под контролем?
Я правильно понимаю, что к̶о̶н̶т̶р̶о̶л̶ь̶ н̶а̶д̶ ф̶о̶р̶у̶м̶о̶м̶ у̶т̶р̶а̶ч̶е̶н̶ на форуме всё под контролем?
Нет, неправильно. Автор ветки имеет возможность удалить комментарии. Если он сделал это неправомерно, администрация отреагирует. Но для того, чтобы установить неправомерность действий автора ветки, нужны доказательства - те самые скрины, которые вы мне так и не прислали.
На будущее - мы рассмотрим техническую возможность ограничений для авторов веток, чтобы они могли только не одобрять комментарии.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:51
Цитата:
Если это выражение использовано конкретно в ваш адрес и если модератор не увидел этого, сообщайте мне в лс.
please:
поскольку отношу себя к сторонникам СВО, и в конфликте РФ-Украина- на стороне РФ. то любое обращение к себе либо другим посетителям упоминания в качестве "z-патриота/ватного/орка/ и пр." (в первую очередь от "111") прошу удалять как нарушение (оскорбление).
поскольку отношу себя к сторонникам СВО, и в конфликте РФ-Украина- на стороне РФ. то любое обращение к себе либо другим посетителям упоминания в качестве "z-патриота/ватного/орка/ и пр." (в первую очередь от "111") прошу удалять как нарушение (оскорбление).
Если это выражение использовано конкретно в ваш адрес и если модератор не увидел этого, сообщайте мне в лс.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:53
Цитата:
Вновь предлагаю не удалять комментарии. Лучше - не одобрять. В ваших же интересах.
111:
Ответил несколькими комментариями в своей ветке.
Ответил несколькими комментариями в своей ветке.
Вновь предлагаю не удалять комментарии. Лучше - не одобрять. В ваших же интересах.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 20:56
Цитата:
Нет, неправильно.
Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". Тема обсуждения относится к этому пользователю. Так что его комментарий вполне логичен.
Редакция на ваши вопросы тоже отвечает. В выходные дни - по вечерам. На вопросы, заданные вечером в будни - до 22.00 в тот же день.
Монгол Шуудан:
Уважаемая редакция, я правильно понял, что теперь отныне на вопросы адресованные редакции, будет отвечать этот пользователь?
Уважаемая редакция, я правильно понял, что теперь отныне на вопросы адресованные редакции, будет отвечать этот пользователь?
Нет, неправильно.
Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". Тема обсуждения относится к этому пользователю. Так что его комментарий вполне логичен.
Редакция на ваши вопросы тоже отвечает. В выходные дни - по вечерам. На вопросы, заданные вечером в будни - до 22.00 в тот же день.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:25
Цитата:
Я правильно понял, что вы меня здесь дураком назвали!?
Первый раз увижу, что удалят комент главного редактора, в связи с нарушением им правил форума?
Или таки нет?
Тимур Гафуров:
Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.
Я отвечу на все вопросы, которые заданы корректно и вменяемо. По крайней мере, вменяемо для моего понимания.
Я правильно понял, что вы меня здесь дураком назвали!?
Первый раз увижу, что удалят комент главного редактора, в связи с нарушением им правил форума?
Или таки нет?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:27
Цитата:
А если я скажу что вы л̶ж̶ё̶т̶е̶ ошибаетесь?
Поверите мне на слово или потребуете доказательств?
Рс имею ли я право симметрично требовать доказательств от вас!?
Тимур Гафуров:
Да.
Да.
А если я скажу что вы л̶ж̶ё̶т̶е̶ ошибаетесь?
Поверите мне на слово или потребуете доказательств?
Рс имею ли я право симметрично требовать доказательств от вас!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:32
Цитата:
Тогда ответте на комент 5625 данной ветки.
Если вас не затруднит.
Вам не кажется, что главный редактор использует двойные стандарты, на корректность и вменяемость которого имеются обоснованные сомнения...
Тимур Гафуров:
Нет, неправильно. Автор ветки имеет возможность удалить комментарии.
Нет, неправильно. Автор ветки имеет возможность удалить комментарии.
Тогда ответте на комент 5625 данной ветки.
Если вас не затруднит.
Вам не кажется, что главный редактор использует двойные стандарты, на корректность и вменяемость которого имеются обоснованные сомнения...
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:36
Цитата:
Обратно к коменту 5625.
Вы видите нарушение в том что пользователь пользуясь своими правами злоупотребляет своими правами и удаляете на этом основании ветку. И тут же это оказывается не нарушение, а просьба, то есть не обязательна для исполнения?
Вы в этом не видите противоречие!?
Тимур Гафуров:
Вновь предлагаю не удалять комментарии. Лучше - не одобрять. В ваших же интересах.
Вновь предлагаю не удалять комментарии. Лучше - не одобрять. В ваших же интересах.
Обратно к коменту 5625.
Вы видите нарушение в том что пользователь пользуясь своими правами злоупотребляет своими правами и удаляете на этом основании ветку. И тут же это оказывается не нарушение, а просьба, то есть не обязательна для исполнения?
Вы в этом не видите противоречие!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 883
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.07.23 - 21:38
Цитата:
И почему мне это напомнило классику!?
Нету тела-нету -дела!
Убьют вас, будет труп, приходите примем ваше заявление!
Стандартные отмазки чинушей...
Тимур Гафуров:
Но для того, чтобы установить неправомерность действий автора ветки, нужны доказательства - те самые скрины, которые вы мне так и не прислали.
Но для того, чтобы установить неправомерность действий автора ветки, нужны доказательства - те самые скрины, которые вы мне так и не прислали.
И почему мне это напомнило классику!?
Нету тела-нету -дела!
Убьют вас, будет труп, приходите примем ваше заявление!
Стандартные отмазки чинушей...
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