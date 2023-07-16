Аким Костанайской области рассказал, что возобновляет работу межведомственная рабочая группа по вопросу исчисления времени в РК. Позже я получила предложение поучаствовать в работе группы от Костанайской области. Но проблема в том, что за все это время рабочая группа не провела ни одного заседания, а срок, отведенный правительством на этот вопрос, истек 1 июня 2023 года. Читать новость
А, что именно изменилось?? Война ?? - Так человечество сколько существует, столько и воюет- впереди у нас ещё МНОГО войн. У нас президент поменялся ?? Естественный процесс. Тем более, что с приходом второго, в принципе НИЧЕГО не поменялось: - откройте глаза - все те же люди во власти; и все те же проблемы что и при бывшем: - дороги, пегасы, бордюры, точечная застройка, гос.закупки,бюджет, его освоение, коррупция, якобы борьба с ней, ежегодно-планово-аварийный ремонт НПЗ, нескончаемое LRT, рост цен, инфляция и так далее. Если в роте один шагает не в ногу - это не значит что рота марширует ПРАВИЛЬНО.
Это её КОНЁК -человек должен ЧЕМ то жить, помимо аптечного ларька: - перевод стрелок - её хобби, отдушина от всего будничного, рутинного.
При слове Ведлер: - на ум приходит не аптечный киоск торгующий медикаментами - а часы, стрелки, Крымбек, Архимед, перевод, утренний сон, темнота, якобы какие то болезни и прочее с этим связанное, ну и симпатичная блондинка.
Цитата://Болат Нурхожаев разобрал развитие заболевания акима (а Крымбек Елеуович тогда сильно болел) в свете неправильного часового пояса, и аким понял.//
Вопрос: - может быть, некорректным, но тем не менее, раз в статье прозвучало: - этот Крымбек вылечился от своего заболевания и именно кызылординский перевод стрелок ему в этом помог или как высокопоставленный гос.слущащий-патриот своей страны как обычно лечился за границей ??
Почему спрашиваю: - в наш район по программе внутреннего переселения, очень много людей переселяются именно из Кызылординской области и именно из-за ЭКОЛОГИИ и ЧАСОВОЙ разницы- поживя три-четыре года и значительно ПОПРАВИВ своё здоровье и здоровье своих детей, и получив подьёмные и все положенные пособия со стороны государства, они в большинстве своём обратно уезжают на свою родину. При беседе с ними они указывали что время просыпания и отхода ко сну для них УДОБЕН и КОМФОРТЕН и самое главное: - КЛИМАТ в Костанайской области более благоприятный для здоровья, нежели у них.
Я уже думал она отошла от темы, но автор настойчиво продвигает перевод времени, а зачем? Лично я вообще не смотрю на часы, если хочется спать, иду спать. Хотя по каналу "суббота" идёт новый сериал про турецких султанов до двух ночи, смотрю до конца, немного новости и обратно спать. Просыпаюсь к шести, иду траву рвать гусятам, кошек покормить и обратно спать до десяти. Ну ей богу, не смотрю я на часы
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