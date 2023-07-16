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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.