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≡ Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47183
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
403
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 17:36
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить таможня даёт добро! И за мзду!


......ета бизнесс и доходы в казну боярышников.. а надо в этом что то понимать.Таможня у нас взятки не берёт новостей о коррупции таможни не было ненадо на чесных людей наговаривать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7826
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 19:32
#16
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--------------Зря говорить не буду , но лет 14 тому назад , ввозил обои , 2 000 тенге фитосинатарии , и все правильно . Даже вагон не смотрели .
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