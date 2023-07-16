Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...

Отправлено: - 11:42

Категорически нельзя закрывать импорт, мы в ЕАЭС не можем позволить чтобы Казахстан растил доморощенных князьков аульных, все им дай, все земли распахали, толком ничего не платят в бюджет, все доходы только на одну семью в деревне, ещё и импорт им закрой, да пусть они все обанкротятся не осталось людей в селе, нечего людьми прикрываться, о них никто никогда не думал, ни аким области ни глава кх, пора понять что без населения не будет ни акима, ни кх, Вас просто раздавят, смешные районы по 15-20 тысяч населения, города по 250 тысяч, это что за районы такие?! Как минимум к Советским параметрам нужно вернуться, коренной разлом вы никуда не денете, несправедливость приватизации это ваше проклятие, не вами создано все вокруг, это создавал НАРОД, интернациональный народ СССР, а досталось все кучке неизбранных, не ровно час прогнется все под иностранных интервентов тогда посмотрим кто куда побежит, и кто будет это все оборонять