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≡ Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47183
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 11:24
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Аким Костанайской области рассказал, что возобновляет работу межведомственная рабочая группа по вопросу исчисления времени в РК. Позже я получила предложение поучаствовать в работе группы от Костанайской области. Но проблема в том, что за все это время рабочая группа не провела ни одного заседания, а срок, отведенный правительством на этот вопрос, истек 1 июня 2023 года.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
319
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 11:24
#1
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Из-за глобального потепления, ходят разговоры, чтобы уменьшить количество населения, якобы человек за жизнь вырабатывает столько углекислого газа, больше чем вулкан.

Как это будут делать? Четыре всадника апокалипсиса: Болезнь, Война, Голод и Смерть. Всё идёт по графику. Тут уже не до часов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17712
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 11:35
#2
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Цитата:
Ильяс:
Как это будут делать? Четыре всадника апокалипсиса: Болезнь, Война, Голод и Смерть. Всё идёт по графику. Тут уже не до часов.

Пять уже. LGBTQ. Все, проблема роста населения решена :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12806
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 11:47
#3
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Цитата:
Ильяс:
Тут уже не до часов

Тут действительно уже не до часов. За год мир сильно изменился. И Казахстан тоже. Эти часы уже не кого не интересуют кроме Ольги.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
873
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 12:13
#4
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Цитата:
Ильяс:
Четыре всадника апокалипсиса: Болезнь, Война, Голод и Смерть.

Цитата:
maxsaf:
Пять уже. LGBTQ.

Это ихний менеджер проекта!
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4396
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 12:32
#5
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Цитата:
Vit:
За год мир сильно изменился


А, что именно изменилось??
Война ?? - Так человечество сколько существует, столько и воюет- впереди у нас ещё МНОГО войн.
У нас президент поменялся ?? Естественный процесс. Тем более, что с приходом второго, в принципе НИЧЕГО не поменялось: - откройте глаза - все те же люди во власти; и все те же проблемы что и при бывшем: - дороги, пегасы, бордюры, точечная застройка, гос.закупки,бюджет, его освоение, коррупция, якобы борьба с ней, ежегодно-планово-аварийный ремонт НПЗ, нескончаемое LRT, рост цен, инфляция и так далее.
Если в роте один шагает не в ногу - это не значит что рота марширует ПРАВИЛЬНО.

Это её КОНЁК -человек должен ЧЕМ то жить, помимо аптечного ларька: - перевод стрелок - её хобби, отдушина от всего будничного, рутинного.

При слове Ведлер: - на ум приходит не аптечный киоск торгующий медикаментами - а часы, стрелки, Крымбек, Архимед, перевод, утренний сон, темнота, якобы какие то болезни и прочее с этим связанное, ну и симпатичная блондинка.

Цитата://Болат Нурхожаев разобрал развитие заболевания акима (а Крымбек Елеуович тогда сильно болел) в свете неправильного часового пояса, и аким понял.//

Вопрос: - может быть, некорректным, но тем не менее, раз в статье прозвучало: - этот Крымбек вылечился от своего заболевания и именно кызылординский перевод стрелок ему в этом помог или как высокопоставленный гос.слущащий-патриот своей страны как обычно лечился за границей ??

Почему спрашиваю: - в наш район по программе внутреннего переселения, очень много людей переселяются именно из Кызылординской области и именно из-за ЭКОЛОГИИ и ЧАСОВОЙ разницы- поживя три-четыре года и значительно ПОПРАВИВ своё здоровье и здоровье своих детей, и получив подьёмные и все положенные пособия со стороны государства, они в большинстве своём обратно уезжают на свою родину.
При беседе с ними они указывали что время просыпания и отхода ко сну для них УДОБЕН и КОМФОРТЕН и самое главное: - КЛИМАТ в Костанайской области более благоприятный для здоровья, нежели у них.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6213
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 16:57
#6
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Я уже думал она отошла от темы, но автор настойчиво продвигает перевод времени, а зачем? Лично я вообще не смотрю на часы, если хочется спать, иду спать. Хотя по каналу "суббота" идёт новый сериал про турецких султанов до двух ночи, смотрю до конца, немного новости и обратно спать. Просыпаюсь к шести, иду траву рвать гусятам, кошек покормить и обратно спать до десяти. Ну ей богу, не смотрю я на часы
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1274
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 16:59
#7
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Цитата:
по вопросу перевода Костанайской области в свой часовой пояс

Источник:

Когда коту делать нечего так он....так и тут!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25969
Ольга ВЕДЛЕР: «А воз и ныне там...»
Отправлено: 16.07.23 - 19:03
#8
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Цитата:
Vit:
Эти часы уже не кого не интересуют кроме Ольги.

И меня, тоже интересует... :-P
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