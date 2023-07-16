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≡ Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47182
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17712
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
#1
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Цитата:
Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран.

Ну так скажите спасибо, что вас кто-то кормит и поит. Закроете ввоз - и сами свое собственное покупать не сможете потому что цена взлетит. Где логика?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17712
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:31
#2
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Цитата:
И это дало эффект - падение цены хотя бы остановилось.

Это повод для радости? А люди что есть будут?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17712
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:33
#3
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Цитата:
Наша рабочая группа инициировала проверки на качество, безопасность, соответствие заявленным составам продукции пяти российских заводов. И они эти проверки не выдержали. Импорт их сейчас запрещен.

Наверняка докопались до какой-то несущественной мелочи. Выстрел себе же в ногу.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
870
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:38
#4
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Ч̶о̶т̶о̶я̶р̶ж̶у̶в̶г̶о̶л̶о̶с̶
Я удивлён!
Цитата:
В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран.


Цитата:
«Серый» импорт — это неофициальный импорт. Товары оригинальные и имеют маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя. А вот ввозятся в страну они без разрешения правообладателя.
Итак, основной признак серого импорта — это ввоз в страну без разрешения правообладателей.

Идём дальше!
Цитата:
границы контрафакта размыты

Цитата:
Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

:lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12806
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:41
#5
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Цитата:
maxsaf:
Выстрел себе же в ногу.

Давно стреляют. Евросоюз торгует между собой без границ. У нас одни понты под названием СНГ, ЕврАзЭС. С каждым днём хуже становится
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
20
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:42
#6
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Категорически нельзя закрывать импорт, мы в ЕАЭС не можем позволить чтобы Казахстан растил доморощенных князьков аульных, все им дай, все земли распахали, толком ничего не платят в бюджет, все доходы только на одну семью в деревне, ещё и импорт им закрой, да пусть они все обанкротятся не осталось людей в селе, нечего людьми прикрываться, о них никто никогда не думал, ни аким области ни глава кх, пора понять что без населения не будет ни акима, ни кх, Вас просто раздавят, смешные районы по 15-20 тысяч населения, города по 250 тысяч, это что за районы такие?! Как минимум к Советским параметрам нужно вернуться, коренной разлом вы никуда не денете, несправедливость приватизации это ваше проклятие, не вами создано все вокруг, это создавал НАРОД, интернациональный народ СССР, а досталось все кучке неизбранных, не ровно час прогнется все под иностранных интервентов тогда посмотрим кто куда побежит, и кто будет это все оборонять
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
870
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 11:54
#7
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Цитата:
качество импорта никто толком не проверяет 

И в чем вопрос!?
Попросить этого Никту Толком, пусть проверяет!
:lol:
В стародавние времена..
Лет 30-40 назад кто-то говорил, что только только Москва не даёт развиваться в полную силу, и только если Казахстан станет независимым, то он сразу станет среднеазиаЦким эконамиЦким тигром!
Не, или вроде барсом!?
И вот прошло 40 лет, и только лбадоря новому поколению эффективных менеджеров,оказалось отоночо!:
Цитата:
Айдарбек Ходжаназаров: «Мы бедная страна, а открыты, как богатая...»

:-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12806
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 12:06
#8
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Цитата:
Только идеология у них другая. Они богатая страна,

Наоборот в инетах везде пишут что Россия это отсталая, бедная страна. Ватники.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17712
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 12:11
#9
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Цитата:
Vit:
Наоборот в инетах везде пишут что Россия это отсталая, бедная страна. Ватники.

Самые четкие кружевные труселя - в богатой Европе. Не спрашивай, откуда я это знаю :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4396
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 12:52
#10
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Цитата://85 тыс. тенге за тонну.//

Старые цифры: - уже предлагают по 65-75 тенге за килограмм.
К осени цена упадёт ещё в разы: - 1) урожай у нас ожидается неплохой.
2) урожай у россиян тоже на уровне
прошлогоднего.
3) много в остатке переходящего, прошлогоднего
урожая.
4) Китай не полностью открыл границы для
казахского зерна.
5) Афганистан перестаёт сеять мак и переходить
на выращивания пшеницы.
6) Узбекистан наращивает собственное
производство пшеницы: -
в этом году они собрали более 8 000 000 тонн
зерна, со средней урожайностью на поливе:
-75 ц/га.

[Исправлено: ACROS, 16.07.2023 - 12:56]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9450
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 13:32
#11
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Это называется конкуренция и казахстанские производители её не выдерживают,остаётся только кричать давайте закроемся от всех соседей влупим огромные ценники и пусть люди покупают то что есть.
А вот мне допустим как потребителю выгодно покупать российский сахар по 400,а не казахстанский по 440,почему я должен платить из своего кармана лишние деньги за аналогичный товар, только из за того что местный производитель не умеет работать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9450
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 16.07.23 - 13:40
#12
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Цитата:
- Мы под увеличительным стеклом антимонопольного органа постоянно, - сказал директор ТОО «Жас канат 2010» Кайрат МАИШЕВ,

Источник:

Жас-канат-самые дорогие яйца у нас на рынке,при этом качество уже давно не то что было когда то.
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