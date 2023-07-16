Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено. Читать новость
В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран.
Цитата:
«Серый» импорт — это неофициальный импорт. Товары оригинальные и имеют маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя. А вот ввозятся в страну они без разрешения правообладателя. Итак, основной признак серого импорта — это ввоз в страну без разрешения правообладателей.
Идём дальше! Цитата:
границы контрафакта размыты
Цитата:
Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
Категорически нельзя закрывать импорт, мы в ЕАЭС не можем позволить чтобы Казахстан растил доморощенных князьков аульных, все им дай, все земли распахали, толком ничего не платят в бюджет, все доходы только на одну семью в деревне, ещё и импорт им закрой, да пусть они все обанкротятся не осталось людей в селе, нечего людьми прикрываться, о них никто никогда не думал, ни аким области ни глава кх, пора понять что без населения не будет ни акима, ни кх, Вас просто раздавят, смешные районы по 15-20 тысяч населения, города по 250 тысяч, это что за районы такие?! Как минимум к Советским параметрам нужно вернуться, коренной разлом вы никуда не денете, несправедливость приватизации это ваше проклятие, не вами создано все вокруг, это создавал НАРОД, интернациональный народ СССР, а досталось все кучке неизбранных, не ровно час прогнется все под иностранных интервентов тогда посмотрим кто куда побежит, и кто будет это все оборонять
И в чем вопрос!? Попросить этого Никту Толком, пусть проверяет!
В стародавние времена.. Лет 30-40 назад кто-то говорил, что только только Москва не даёт развиваться в полную силу, и только если Казахстан станет независимым, то он сразу станет среднеазиаЦким эконамиЦким тигром! Не, или вроде барсом!? И вот прошло 40 лет, и только лбадоря новому поколению эффективных менеджеров,оказалось отоночо!: Цитата:
Айдарбек Ходжаназаров: «Мы бедная страна, а открыты, как богатая...»
Старые цифры: - уже предлагают по 65-75 тенге за килограмм. К осени цена упадёт ещё в разы: - 1) урожай у нас ожидается неплохой. 2) урожай у россиян тоже на уровне прошлогоднего. 3) много в остатке переходящего, прошлогоднего урожая. 4) Китай не полностью открыл границы для казахского зерна. 5) Афганистан перестаёт сеять мак и переходить на выращивания пшеницы. 6) Узбекистан наращивает собственное производство пшеницы: - в этом году они собрали более 8 000 000 тонн зерна, со средней урожайностью на поливе: -75 ц/га.
Это называется конкуренция и казахстанские производители её не выдерживают,остаётся только кричать давайте закроемся от всех соседей влупим огромные ценники и пусть люди покупают то что есть. А вот мне допустим как потребителю выгодно покупать российский сахар по 400,а не казахстанский по 440,почему я должен платить из своего кармана лишние деньги за аналогичный товар, только из за того что местный производитель не умеет работать.
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