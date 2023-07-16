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Сегодня только три. Честно, больше не могу сегодня..

Цитата:Не падай духом!Ещё не утро!Ещё есть время чтобы довести количество выпитого п̶и̶в̶а̶ грушевого к утру, до шести тире семи!