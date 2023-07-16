Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:02
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:04
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:05
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:58
Цитата:
И п̶и̶в̶о̶ грушевый закончился?
111:
Тоже нет света
Тоже нет света
И п̶и̶в̶о̶ грушевый закончился?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 02:02
Цитата:
Не падай духом!
Ещё не утро!
Ещё есть время чтобы довести количество выпитого п̶и̶в̶а̶ грушевого к утру, до шести тире семи!
111:
Сегодня только три. Честно, больше не могу сегодня..
Сегодня только три. Честно, больше не могу сегодня..
Не падай духом!
Ещё не утро!
Ещё есть время чтобы довести количество выпитого п̶и̶в̶а̶ грушевого к утру, до шести тире семи!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 02:03
Чтобы тебе лучче п̶и̶л̶о̶с̶ь̶ спалось песТня:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 03:32
Цитата:
Три комментария.
Речь о них.
maxsaf:
Порции беша съел или три пива под видом грушевого выпил?
Порции беша съел или три пива под видом грушевого выпил?
Три комментария.
Речь о них.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:35
Хм..
Вот так удалять говоришь комментарии?
Может и верно, но я вижу всё равно твои оскорбления, так как тему то создал я, и потому мне это неприятно.
Вот так удалять говоришь комментарии?
Может и верно, но я вижу всё равно твои оскорбления, так как тему то создал я, и потому мне это неприятно.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:51
Цитата:
Я не говорю удалять!
Ты опять все перепутал!
Наоборот пытаюсь отвечать в силу возможности поддержать твой диалог! Ну и ты непонятно на что обижаешься, удаляя! Хоть бы было на что! А на правду обижаться, както туповато что-ли...
111: Хм.. Вот так удалять говоришь комментарии?
Я не говорю удалять!
Ты опять все перепутал!
Наоборот пытаюсь отвечать в силу возможности поддержать твой диалог! Ну и ты непонятно на что обижаешься, удаляя! Хоть бы было на что! А на правду обижаться, както туповато что-ли...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:56
Цитата:
Нет, ты оскорбляешь семью, под другими своими никами, сейчас пока меня оскорбляешь.
Так конечно не пойдет.
Как я и сказал, комментарий ради комментария,
чтобы меня оскорбить, от 3х до 5ти подряд.
Ну там решаю уже я.
Монгол Шуудан:
Наоборот пытаюсь отвечать
Наоборот пытаюсь отвечать
Нет, ты оскорбляешь семью, под другими своими никами, сейчас пока меня оскорбляешь.
Так конечно не пойдет.
Как я и сказал, комментарий ради комментария,
чтобы меня оскорбить, от 3х до 5ти подряд.
Ну там решаю уже я.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:58
И да, про мою личную работу, где и как я зарабатываю, как мучаю людей, так же буду удалять.
Это оскорбление.
Это оскорбление.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:59
Да, так и есть
[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:01]
[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:01]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 13:02
Цитата:
Намеки на меня, как и завуалированные оскорбления, так же удаляю.
Как и то, что моя жена ст...ва, сын ш.кал и тд.
Которые ты озвучивал от других своих ников.
[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:23]
Подъём и̶н̶ф̶л̶ю̶е̶н̶с̶е̶р̶
Намеки на меня, как и завуалированные оскорбления, так же удаляю.
Как и то, что моя жена ст...ва, сын ш.кал и тд.
Которые ты озвучивал от других своих ников.
[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:23]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 13:27
Цитата:
Вот зачем врать то?
вот что ты имел в виду
Цитата:
Ты пишешь жалобы на меня примерно лет 7, и что, начал забывать, где и какие, потому что их так много?
[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:31]
Монгол Шуудан:
Я не говорю удалять!
Я не говорю удалять!
Вот зачем врать то?
Цитата:
Монгол Шуудан:
Пожелание авторам веток - не нужно удалять комментарии. Есть кнопка "не одобрять". Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.
Пожелание авторам веток - не нужно удалять комментарии. Есть кнопка "не одобрять". Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.
Ты пишешь жалобы на меня примерно лет 7, и что, начал забывать, где и какие, потому что их так много?
[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:31]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 13:43
Цитата:
Провокационные комментарии, с тем, чтобы потом применять их в ветке для жалоб, будут так же удаляться.
Монгол Шуудан:
Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.
Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.
Провокационные комментарии, с тем, чтобы потом применять их в ветке для жалоб, будут так же удаляться.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать