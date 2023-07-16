НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 929 из 929«1...927928929
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:02
#13921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуляем кампанией без света

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:04
#13922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:05
#13923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже нет света

Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 01:58
#13924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тоже нет света

И п̶и̶в̶о̶ грушевый закончился?
:lol:
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 02:02
#13925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сегодня только три. Честно, больше не могу сегодня..

Не падай духом!
Ещё не утро!
Ещё есть время чтобы довести количество выпитого п̶и̶в̶а̶ грушевого к утру, до шести тире семи!
:lol: :lol: :lol:
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 02:03
#13926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы тебе лучче п̶и̶л̶о̶с̶ь̶ спалось песТня:

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 03:32
#13927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Порции беша съел или три пива под видом грушевого выпил?

Три комментария.
Речь о них.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:35
#13928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Вот так удалять говоришь комментарии?
Может и верно, но я вижу всё равно твои оскорбления, так как тему то создал я, и потому мне это неприятно.
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:51
#13929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Хм.. Вот так удалять говоришь комментарии?

Я не говорю удалять!
:lol: :lol: :lol:
Ты опять все перепутал!
Наоборот пытаюсь отвечать в силу возможности поддержать твой диалог! Ну и ты непонятно на что обижаешься, удаляя! Хоть бы было на что! А на правду обижаться, както туповато что-ли...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:56
#13930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Наоборот пытаюсь отвечать

Нет, ты оскорбляешь семью, под другими своими никами, сейчас пока меня оскорбляешь.
Так конечно не пойдет.
Как я и сказал, комментарий ради комментария,
чтобы меня оскорбить, от 3х до 5ти подряд.
Ну там решаю уже я.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:58
#13931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, про мою личную работу, где и как я зарабатываю, как мучаю людей, так же буду удалять.
Это оскорбление.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 12:59
#13932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, так и есть

[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:01]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 13:02
#13933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подъём и̶н̶ф̶л̶ю̶е̶н̶с̶е̶р̶


Намеки на меня, как и завуалированные оскорбления, так же удаляю.
Как и то, что моя жена ст...ва, сын ш.кал и тд.
Которые ты озвучивал от других своих ников.

[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:23]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 13:27
#13934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Я не говорю удалять!

Вот зачем врать то?

вот что ты имел в виду

Цитата:
Монгол Шуудан:
Пожелание авторам веток - не нужно удалять комментарии. Есть кнопка "не одобрять". Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.


Ты пишешь жалобы на меня примерно лет 7, и что, начал забывать, где и какие, потому что их так много?

[Исправлено: 111, 16.07.2023 - 13:31]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27910
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.07.23 - 13:43
#13935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Неодобренные комментарии увидит администрация сайта и сможет ответить на подобные жалобы.


Провокационные комментарии, с тем, чтобы потом применять их в ветке для жалоб, будут так же удаляться.
Профайл
Страница 929 из 929«1...927928929
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS