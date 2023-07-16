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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 500 из 500«1...498499500
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 03:19
#7486
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Цитата:
Карачун:
внутри этого "пугала" могут хотя бы гипотетически привести к выработке собственных целей?

Теоретически можно обозначить цель, к примеру, исследовать всю вселенную с разработкой плана и самостоятельной постановкой промежуточных целей. Одна из промежуточных целей будет построить автостраду через муравейник. И мы окажемся тем самым муравейником.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 03:23
#7487
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Цитата:
Карачун:
внутри этого "пугала" могут хотя бы гипотетически привести к выработке собственных целей?

Внутри нас при рождении заложена одна единственная функция - самосохранение. Примитивная основная цель, из которой появляются умопомрачительно сложные подцели.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 03:26
#7488
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Цитата:
111:
Если б кто то со страны НАТО был мужиком, он бы к чертям собачьим взорвал бы это оружие .

Тебе чё, кураторы по попе надевали? Че ты вчера такой бодрый был, а сегодня тише воды ниже травы? :lol: 8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 09:10
#7489
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Цитата:
maxsaf:
Внутри нас при рождении заложена одна единственная функция - самосохранение.

не соглашусь с данным утверждением. впрочем едва ли это важно в данном контексте. вы имеете ввиду что и в данном случае, как со скрепками, это будет следствием ошибки со стороны, так сказать, "оператора" в построении задачи установки ограничений и пр.?
я слабо представляю себе чтобы компьютер стал выполнять какие-либо функции просто так, от не..й делать.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 09:33
#7490
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Цитата:
maxsaf:
Можете загуглить Paperclip maximizer

с грехом пополам прочитал пару сайтов по такому запросу. не знаю, у этого "парня" чрезвычайно ограниченные возможности для реализации. посчитать, составить модель, оптимизировать - да. но реализовать это?!?!
так что возможно для, скажем так, "европейской изнеженности" это может и стать проблемой (но это нужно к ии подпустить таких активных пользователей этого форума, шо "мама не горюй" ;-) ), но какие-нибудь там африканцы, например, его просто закидают палками и копьями затыкают нафиг.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3498
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 09:45
#7491
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Цитата:
maxsaf:
Внутри нас при рождении заложена одна единственная функция - самосохранение. Примитивная основная цель, из которой появляются умопомрачительно сложные подцели.


Мы живём рептильным мозгом?
Мы рептилоиды? (Вопрос не к Максу,а вообще...)




Много умных, мало разумных?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 10:33
#7492
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Цитата:
Карачун:
не соглашусь с данным утверждением

А я если честно даже и не уверен, что оно правильное на 100%. Но очень бы хотелось услышать другие версии. Какая цель или цели заложены в нас при рождении. И где эта цель записана и в каком виде. Есть вероятность, что я переоцениваю нашу важность, и нас не наделили вообще никакой целью. Камень у дороги лежит себе без всякой цели, и это вообще никак не мешает ему существовать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 10:38
#7493
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Цитата:
Карачун:
это будет следствием ошибки со стороны, так сказать, "оператора" в построении задачи установки ограничений и пр.?

В мысленном эксперименте со скрепкой - безусловно ошибка задания, но есть ещё немаловажный элемент - случайность. Мы вообще обязаны случайности за все наши успехи, прогресс, и эволюцию в целом. Мне очень легко будет объяснить влияние случайности на людей. С софтом там чуть сложнее, там же есть преднамеренные случайности и непреднамеренные.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 10:39
#7494
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Цитата:
таноми52:
Мы рептилоиды?

А какая разница? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 10:43
#7495
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Цитата:
Карачун:
я слабо представляю себе чтобы компьютер стал выполнять какие-либо функции просто так, от не..й делать

Наоборот, это просто представить. Достаточно добавить элемент случайности. А помноженное на скорость в компьютерном мире - эволюция софта там будет происходить намного быстрее, чаще, и с более непредсказуемыми результатами. Так что да, собственные цели у программы появятся очень скоро, даже если они изначально не были в нее заложены.
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