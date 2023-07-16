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Если б кто то со страны НАТО был мужиком, он бы к чертям собачьим взорвал бы это оружие .

Цитата:Тебе чё, кураторы по попе надевали? Че ты вчера такой бодрый был, а сегодня тише воды ниже травы?