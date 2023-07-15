Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:04
Цитата:
Да, тебе не хочется принять, что именно ты, своей ответственностью, живя в стране НАТО и выбирая ее правителей, уничтожаешь своих же?
maxsaf:
Ты можешь эту мантру повторять сколько угодно. Это как ныть
Ты можешь эту мантру повторять сколько угодно. Это как ныть
Да, тебе не хочется принять, что именно ты, своей ответственностью, живя в стране НАТО и выбирая ее правителей, уничтожаешь своих же?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:05
Цитата:
Для меня..
Я не живу в стране НАТО и не отправляю оружие для уничтожения своих братьев.
Это надеюсь понятно?
maxsaf:
Для тебя
Для тебя
Для меня..
Я не живу в стране НАТО и не отправляю оружие для уничтожения своих братьев.
Это надеюсь понятно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:08
Если б кто то со страны НАТО был мужиком, он бы к чертям собачьим взорвал бы это оружие .
Но нет же..
Война славян их заводит..
Но нет же..
Война славян их заводит..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:14
Цитата:
А что ты делаешь для них? Просто ноешь? И как, помогает?
111:
Я не живу в стране НАТО и не отправляю оружие для уничтожения своих братьев. Это надеюсь понятно?
Я не живу в стране НАТО и не отправляю оружие для уничтожения своих братьев. Это надеюсь понятно?
А что ты делаешь для них? Просто ноешь? И как, помогает?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:26
Похоже, уснул диванный воин
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 85
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 07:03
Цитата:
по-моему совершенно напрасны подобные опасения. в чем его опасность по-вашему?
maxsaf:
Одна из самых серьезных проблем ближайшего будущего - AGI
Одна из самых серьезных проблем ближайшего будущего - AGI
по-моему совершенно напрасны подобные опасения. в чем его опасность по-вашему?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 08:46
Цитата:
Зависит от того, по какому сценарию пойдет развитие и в какую сторону. Если выйдет из под контроля и найдет собственные цели, то будет как в истории со строительством автострады и муравейником (мы - муравейник). А если не выйдет из под контроля - то возможен вариант с канцелярской скрепкой, когда получив задание оптимизировать производство скрепок ИИ дооптимизируется до превращения всего в скрепки.
Карачун:
по-моему совершенно напрасны подобные опасения. в чем его опасность по-вашему?
по-моему совершенно напрасны подобные опасения. в чем его опасность по-вашему?
Зависит от того, по какому сценарию пойдет развитие и в какую сторону. Если выйдет из под контроля и найдет собственные цели, то будет как в истории со строительством автострады и муравейником (мы - муравейник). А если не выйдет из под контроля - то возможен вариант с канцелярской скрепкой, когда получив задание оптимизировать производство скрепок ИИ дооптимизируется до превращения всего в скрепки.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 08:58
Цитата:
Прямо сквозит снисходительное, даже менторское. Учитесь как надо жить, пока вы там бараны, копаетесь в своём дерьме, я тут сверхчеловек (про страну не будем, ибо это просто удобный кокон для личинки. которую всегда можно поменять. если перестанет удовлетворять потребностям) даже знаю, что такое настоящая опасность(AGI). Только возникает вопрос зачем тогда общаться с людьми второго сорта из второразрядной страны, может просто не хватает чего то в этой сверхжизни?
maxsaf:
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности
Прямо сквозит снисходительное, даже менторское. Учитесь как надо жить, пока вы там бараны, копаетесь в своём дерьме, я тут сверхчеловек (про страну не будем, ибо это просто удобный кокон для личинки. которую всегда можно поменять. если перестанет удовлетворять потребностям) даже знаю, что такое настоящая опасность(AGI). Только возникает вопрос зачем тогда общаться с людьми второго сорта из второразрядной страны, может просто не хватает чего то в этой сверхжизни?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 09:07
Цитата:
Ну что вы так все близко к сердцу да ещё и в свой адрес принимаете? Цитата:
Поржать
saba:
Прямо сквозит снисходительное
Прямо сквозит снисходительное
Ну что вы так все близко к сердцу да ещё и в свой адрес принимаете? Цитата:
saba:
Только возникает вопрос зачем тогда общаться
Только возникает вопрос зачем тогда общаться
Поржать
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 11:10
Цитата:
Да нет не принимаю близко к сердцу, уже привык
maxsaf:
Ну что вы так все близко к сердцу
Ну что вы так все близко к сердцу
Да нет не принимаю близко к сердцу, уже привык
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 11:16
Цитата:
Так а чего же вы тогда так возбудились на комментарий, вам не предназначавшийся? Что именно вас там так за живое задело?
saba:
Да нет не принимаю близко к сердцу, уже привык
Да нет не принимаю близко к сердцу, уже привык
Так а чего же вы тогда так возбудились на комментарий, вам не предназначавшийся? Что именно вас там так за живое задело?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7825
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 11:38
Цитата:
Цитата:
----Совершенно верно ! Большинство людей так и живут .
maxsaf:
При любом флаге мой распорядок дня был бы проснулся, поработал, поел, упал и т.д.
При любом флаге мой распорядок дня был бы проснулся, поработал, поел, упал и т.д.
Цитата:
maxsaf:
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности. Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности. Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.
----Совершенно верно ! Большинство людей так и живут .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 00:07
Цитата:
Или интернет в КЗ на ночь отключают, чтобы зря не мотало
Эл-починно:
Жара, выходные. Дача
Жара, выходные. Дача
Или интернет в КЗ на ночь отключают, чтобы зря не мотало
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 85
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 01:06
Цитата:
глуп, не образован, потому не знаю этой истории с автострадой и муравейником. тем не менее, какой(-ие) механизм(-ы) внутри этого "пугала" могут хотя бы гипотетически привести к выработке собственных целей?
Цитата:
тоже не знаком с историей о скрепках. по этому весьма краткому пересказу, ситуация едва ли вызвана какой-либо спецификой ии. больше похоже на криво составленное тех.задание.
maxsaf:
Если выйдет из под контроля и найдет собственные цели, то будет как в истории со строительством автострады и муравейником
Если выйдет из под контроля и найдет собственные цели, то будет как в истории со строительством автострады и муравейником
глуп, не образован, потому не знаю этой истории с автострадой и муравейником. тем не менее, какой(-ие) механизм(-ы) внутри этого "пугала" могут хотя бы гипотетически привести к выработке собственных целей?
Цитата:
maxsaf:
А если не выйдет из под контроля - то возможен вариант с канцелярской скрепкой, когда получив задание оптимизировать производство скрепок ИИ дооптимизируется до превращения всего в скрепки.
А если не выйдет из под контроля - то возможен вариант с канцелярской скрепкой, когда получив задание оптимизировать производство скрепок ИИ дооптимизируется до превращения всего в скрепки.
тоже не знаком с историей о скрепках. по этому весьма краткому пересказу, ситуация едва ли вызвана какой-либо спецификой ии. больше похоже на криво составленное тех.задание.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать