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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 499 из 499«1...497498499
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:04
#7471
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Цитата:
maxsaf:
Ты можешь эту мантру повторять сколько угодно. Это как ныть

Да, тебе не хочется принять, что именно ты, своей ответственностью, живя в стране НАТО и выбирая ее правителей, уничтожаешь своих же?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:05
#7472
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Цитата:
maxsaf:
Для тебя

Для меня..
Я не живу в стране НАТО и не отправляю оружие для уничтожения своих братьев.
Это надеюсь понятно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27895
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:08
#7473
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Если б кто то со страны НАТО был мужиком, он бы к чертям собачьим взорвал бы это оружие .
Но нет же..
Война славян их заводит..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:14
#7474
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Цитата:
111:
Я не живу в стране НАТО и не отправляю оружие для уничтожения своих братьев. Это надеюсь понятно?

А что ты делаешь для них? Просто ноешь? И как, помогает? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 04:26
#7475
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Похоже, уснул диванный воин :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
84
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 07:03
#7476
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Цитата:
maxsaf:
Одна из самых серьезных проблем ближайшего будущего - AGI

по-моему совершенно напрасны подобные опасения. в чем его опасность по-вашему?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 08:46
#7477
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Цитата:
Карачун:
по-моему совершенно напрасны подобные опасения. в чем его опасность по-вашему?

Зависит от того, по какому сценарию пойдет развитие и в какую сторону. Если выйдет из под контроля и найдет собственные цели, то будет как в истории со строительством автострады и муравейником (мы - муравейник). А если не выйдет из под контроля - то возможен вариант с канцелярской скрепкой, когда получив задание оптимизировать производство скрепок ИИ дооптимизируется до превращения всего в скрепки.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 08:58
#7478
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Цитата:
maxsaf:
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности

Прямо сквозит снисходительное, даже менторское. Учитесь как надо жить, пока вы там бараны, копаетесь в своём дерьме, я тут сверхчеловек (про страну не будем, ибо это просто удобный кокон для личинки. которую всегда можно поменять. если перестанет удовлетворять потребностям) даже знаю, что такое настоящая опасность(AGI). Только возникает вопрос зачем тогда общаться с людьми второго сорта из второразрядной страны, может просто не хватает чего то в этой сверхжизни?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 09:07
#7479
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Цитата:
saba:
Прямо сквозит снисходительное

Ну что вы так все близко к сердцу да ещё и в свой адрес принимаете? :lol: Цитата:
saba:
Только возникает вопрос зачем тогда общаться

Поржать :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 11:10
#7480
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Цитата:
maxsaf:
Ну что вы так все близко к сердцу

Да нет не принимаю близко к сердцу, уже привык
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 11:16
#7481
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Цитата:
saba:
Да нет не принимаю близко к сердцу, уже привык

Так а чего же вы тогда так возбудились на комментарий, вам не предназначавшийся? Что именно вас там так за живое задело?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7825
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.23 - 11:38
#7482
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Цитата:
maxsaf:
При любом флаге мой распорядок дня был бы проснулся, поработал, поел, упал и т.д.

Цитата:
maxsaf:
Мне нас рать. Моя семья здесь со мной в безопасности. Остальным я ничем помочь не могу и не хочу.

----Совершенно верно ! Большинство людей так и живут .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.07.23 - 00:07
#7483
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Цитата:
Эл-починно:
Жара, выходные. Дача

Или интернет в КЗ на ночь отключают, чтобы зря не мотало :lol:
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