Отправлено: - 10:47





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49244 Где сейчас города Горький, Куйбышев и множество иных? Где те, что так недолго украшались именами генсеков? Так неужели же наша самая недавняя история не явила зримо цену ономастических игр в переименований?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49244 Здесь и шум в Интернете, и острая сочная статья А. С. ДенисоваИсточник:

Цитата:люблю я эти интеллигентские выводыах не учимся на прошломах вот раньше уже все проходили и снова на новые граблиах оставьте уже все как естьтоесть подождитерадикалам большеивикам можно значит все переименовать, назвать в честь своих генсеков итд им ничего уже не скажешь-фанатикиа вот переименовать названные ими называния-ТАБУ ну зачем? ну для чего? ну пусть уже будут эти улицы 30 лет влксм и 50 лет сталинской конституции ну будет вам будет мы же привыкли уже да и стоит ли идти по пути большевиков ане вооон где уже далеко а мы тут тихо обсуждаем и роемся в прошлом))СТОИТ и обсуждать и менять и рыться в историииначе зачем это все?Цитата:товарищ денисов доострился ужена него свой взор российская бессмысленная и беспощадная Zет пропаганда уже обратила, продвигая (марая) его тут чуть ли не как своего агента влияния (всегда говорил что российская пропаганда всех только подставляет всегда даже своих невольных союзников)а судя по тому как последнее время казахстанское общество остро реагирует на российские выпады в сторону нас то денисову бы лучше поунять пыл иначе его завтра как лепса еще и отменят)