Отправлено: - 21:44

maxsaf:

Чё там за область над Астаной на карте? Я что, переименование пропустил?

[Исправлено: Эл-починно, 15.07.2023 - 21:49]

Цитата:Вечность не прошла, уже Алтай присоединилиТак скоро и до монголии доберутся.ПС - а потом ещё прикидываются, кто тут агрессор!