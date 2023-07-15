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≡ Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47180
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
Отправлено: 15.07.23 - 13:33
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В 2023 году аким Костаная Марат Жундубаев решил особо поздравить журналистов, освещающих городские проблемы, в том числе - нашего корреспондента Ольгу Лихограй. Она предложила выставить подарок на аукцион, который и прошел 5 июля в прямом эфире Instagram. Пока неравнодушные участники аукциона соревновались в величине ставок, мы говорили с гостями-экспертами о том, насколько этично журналистам принимать дары.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27895
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 13:33
#1
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Цитата:
стали уходить из журналистики вообще или в «телегу» и прочие «тырнеты» те немногие СМИ и журналисты, которые еще пытаются давать честную информацию, чтобы объективно, без вылизывания всякой херни, 


Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники..
А то тут у некоторых от телеги глаза пучит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27895
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 13:37
#2
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Подарки, это всегда приятно, как одной стороне, так и другой.
Есть некоторое смущение конечно, но недорогие подарки это само то..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4394
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 14:09
#3
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Цитата://когда чиновник дарит журналисту подарок...//

Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.
Давайте будем исходить из того что - журналист общественно-политической газеты, пишет не о посиделках бабушек у подъезда, а о общественно- значимых событиях областного масштаба, в котором замешаны интересы чиновников и гражданского общества и даже интересы ( пусть и благородные) того же чиновника который и дарит эти подарки.

Непроизвольная и чисто человеческая благодарность чиновнику за подарок, будет сидеть в голове журналиста, даже и в подсознательном, генном уровне и при написании очередной критической статьи ( они же назвлись хоть и не оппозиционной, но хотя бы критически настроенной к действующей власти) тот же награждённый журналист может просто смягчить термины, убрать острые углы из статьи и ....вуаля - скрытый эффект от подарка достигнут.
Карымсакова и Ипатов - рассуждают поверностно и банально и слишком трафаретно-правильно и они очевидно никогда не стояли перед выбором, вернее у них не было такой возможности.

Редакция правильно сделала свой выбор относительно подарка, ну и самое главное - это нужно было показательно ОЗВУЧИТЬ- дабы это дошло до ушей власть придержащих.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
866
Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...
Отправлено: 15.07.23 - 19:44
#4
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Цитата:
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду

Подскажите, Сауле, вы реально не видите простой подмены понятий в вашем заголовке?
По вашему подарок и награда, это синонимы?
А если так, то рассуждения далее очень просты.
:lol:
Цитата:
111:
Все таки в телеграмме, настоящие журналисты и значит первоисточники.. А то тут у некоторых от телеги глаза пучит

Как по мне, журналистам НГ должно быть обидно за свою газету!
:lol:
Цитата:
ACROS:
Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.

А получение доходов нет?
Цитата:
Геннадий Ипатов привел в качестве примера международную практику, когда бизнес-субъект создает фонд, где через гранты и финансируется деятельность журналистов.
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
1
Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во время аукциона, на который журналист «НГ» выставила свою награду
Отправлено: 15.07.23 - 21:04
#5
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Господин Ипатов-гражданин одной северной страны, бомбящей мирные города. Года два назад в инсте дико Хвастался паспортом с двуглавым. Какое имеет моральное право вообще что-то комментировать в нашей страна. И ещё обозначать себя патриотом города Сарыбай.
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