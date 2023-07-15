Отправлено: - 18:50

Сабыр:

Я бы в городе вообще запретил эти мото. Ну не замечаем мы их! Так сказать глаз не намётан.

Цитата:А скорость у них какая? Голова не успевает повернуться за мелькнувшим мотоциклистом!