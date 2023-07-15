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≡ Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47179
Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 11:39
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ДТП произошло 14 июля на пр. Абая, 2 недалеко от бани "Рахат". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, автомобиль "KIA" не уступил дорогу мотоциклу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6211
Re: Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 11:39
#1
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Сосед мой, старикан в свои 72 года на электросамокате умудрился свалиться в овраг, потом прибегал просить помощь чтобы я вытащил его транспорт из камыша и тины. Сейчас лежит в больнице два ребра и ключицу сломал. Видимо Ездил за бормотухой, на том месте увидел свежеразбитую бутылку ноль семь крепкой лозы
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1238
Re: Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 11:45
#2
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Я бы в городе вообще запретил эти мото. Ну не замечаем мы их! Так сказать глаз не намётан. В Таиланде и Китае,да,они везде и поэтому водители видят их. А у нас по другому. У нас зима 8 месяцев и нет ощущения присутствия на дороге этих хрустиков.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1271
Re: Мотоциклист попал в реанимацию в результате ДТП в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 18:50
#3
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Цитата:
Сабыр:
Я бы в городе вообще запретил эти мото. Ну не замечаем мы их! Так сказать глаз не намётан.

А скорость у них какая? Голова не успевает повернуться за мелькнувшим мотоциклистом!
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