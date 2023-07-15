Не хило: - за один визит в течении 10-15 минут, к пенсионерке - 400 000 тенге, чистыми, без налогов и отчислении. В статье написано: "...стал получать..." - это сколько же раз он наведывался за деньгами к доверчивым гражданам??
Всё правильно: - лёгких денег не бывает, и на халяву все хотят разбогатеть, и незнание закона не освобождает вас от ответственности: вон даже у ЕБЛН бывшие староказахстанцы, которые теперь якобы новоказахстанцы, хотят отобрать заработанные с таким трудом, в течении 30 лет все его сбережения, и абсалютно те же люди что с ним работали, теперь для этого придумывают о якобы незаконно полученных активах.
Примерно, такая же схема развода что и с бабушкой, только суммы намного больше. Эх, устроиться бы у них курьером: - согласен работать и за 1 процент.
111: Для Германии какие то 4 лимона нашими конечно же не деньги, если средняя зп в 5 тысяч ойро.. Внучка надеюсь поможет бабульке..
....вон украинцы только по 3 касаря на клубнике рубят,какие 5 тысЬ там все 7 8 фрицы рубят в отпуска минимум по 2 3 раза гоняють не жизнь а сказка не тошш то у нас,у меня одноклассник рассказывает как живёт машины меняет как перчатки телефоты шмутки носит только брендовые пьёт только абсалют и ихнее пойло непомню точно крутое помоему Доппелкрон так кажется.Вон у вас в Рудном тоже можно бабло косить,не выезжая в оевропу.
У жителя Рудного изъяли партию синтетических наркотиков в особо крупном размере Сауле КУАНБЕК 13 июля 2023, 16:44 | Криминал
в языке всегда можно найти альтернативу слову из другого языка. БЫло бы умение и желание искать. В конце концов в русском языке достаточно слов, посредством которых можно выразить мысль. Родом из Шанхая2022 прав и полностью его поддерживаю: не все читающие газету понимают иноязычные формулировки - речь не только о возрастных людях, немало таких и среди молодежи. И говорить что мое сообщение не по теме статьи - даже не думайте! Всё по теме!!!
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