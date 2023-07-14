Отправлено: - 17:54

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Цитата:Сиди и жди, снесут твой дом куражащееся управление строительства или нет.А почему к каждому домовладельцу официальным запросом не обращались? Игра в одни ворота получается)Ну да ладно.Главное чтобы упрстрой перед тем, как выселять "законно" людей, почитали конституцию РК...