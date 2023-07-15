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≡ 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги от пенсионеров, задержали полицейские в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47179
16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги от пенсионеров, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 15:51
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В полицию обратилось пять жителей области, которые рассказали, что пострадали от действий мошенников. Все потерпевшие – пенсионеры. Сумма ущерба составила более 6 млн тенге.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
398
Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...
Отправлено: 15.07.23 - 15:51
#1
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Тимур можно выразить на нормальном русском языке без дроппера я примеру не знаком с этим словечком.В протоколе полицейский тоже пишит задержали дреппера?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2035
16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги от пенсионеров, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 16:17
#2
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Ну то что менеджер ландшафтного дизайна - бульдозерист. Из анекдотов знаю. А вот кто такой дроппер? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27894
Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...
Отправлено: 15.07.23 - 16:18
#3
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Для Германии какие то 4 лимона нашими конечно же не деньги, если средняя зп в 5 тысяч ойро..
Внучка надеюсь поможет бабульке..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1314
Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...
Отправлено: 15.07.23 - 16:50
#4
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Пусть его родители теперь выплачивают ущерб. Наверняка знал в чём участвует.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4394
Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...
Отправлено: 15.07.23 - 17:12
#5
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Не хило: - за один визит в течении 10-15 минут, к пенсионерке - 400 000 тенге, чистыми, без налогов и отчислении.
В статье написано: "...стал получать..." - это сколько же раз он наведывался за деньгами к доверчивым гражданам??

Всё правильно: - лёгких денег не бывает, и на халяву все хотят разбогатеть, и незнание закона не освобождает вас от ответственности: вон даже у ЕБЛН бывшие староказахстанцы, которые теперь якобы новоказахстанцы, хотят отобрать заработанные с таким трудом, в течении 30 лет все его сбережения, и абсалютно те же люди что с ним работали, теперь для этого придумывают о якобы незаконно полученных активах.

Примерно, такая же схема развода что и с бабушкой, только суммы намного больше.
Эх, устроиться бы у них курьером: - согласен работать и за 1 процент.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
398
Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...
Отправлено: 15.07.23 - 18:22
#6
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Цитата:
111:
Для Германии какие то 4 лимона нашими конечно же не деньги, если средняя зп в 5 тысяч ойро.. Внучка надеюсь поможет бабульке..


....вон украинцы только по 3 касаря на клубнике рубят,какие 5 тысЬ там все 7 8 фрицы рубят в отпуска минимум по 2 3 раза гоняють не жизнь а сказка не тошш то у нас,у меня одноклассник рассказывает как живёт машины меняет как перчатки телефоты шмутки носит только брендовые пьёт только абсалют и ихнее пойло непомню точно крутое помоему Доппелкрон так кажется.Вон у вас в Рудном тоже можно бабло косить,не выезжая в оевропу.

У жителя Рудного изъяли партию синтетических наркотиков в особо крупном размере Сауле КУАНБЕК 13 июля 2023, 16:44 | Криминал
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
587
16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги от пенсионеров, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 18:49
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Тимур можно выразить на нормальном русском языке без дроппера я примеру не знаком с этим словечком

Нет в русском языке такого слова.
Пояснение давали ранее
здесь
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
587
16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги от пенсионеров, задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 18:49
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Тимур можно выразить на нормальном русском языке без дроппера я примеру не знаком с этим словечком

Нет в русском языке такого слова.
Пояснение давали ранее
здесь
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4912
Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...
Отправлено: 15.07.23 - 19:21
#9
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Цитата:
Rexyn:
Нет в русском языке такого слова.

в языке всегда можно найти альтернативу слову из другого языка. БЫло бы умение и желание искать. В конце концов в русском языке достаточно слов, посредством которых можно выразить мысль. Родом из Шанхая2022 прав и полностью его поддерживаю: не все читающие газету понимают иноязычные формулировки - речь не только о возрастных людях, немало таких и среди молодежи.
И говорить что мое сообщение не по теме статьи - даже не думайте! Всё по теме!!!
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