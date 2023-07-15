НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Более 80 участников группировки Дикого Армана задержали в Казахстане. В том числе и в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47179
Более 80 участников группировки Дикого Армана задержали в Казахстане. В том числе и в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 14:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 июля в шести городах задержали 18 предполагаемых участников массовых беспорядков в Алматы во время январских событий. Во время обысков у них изъяли несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27894
Re: Более 80 участников группировки Дикого Армана задержали в...
Отправлено: 15.07.23 - 14:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, кто то же их расплодил..
Такие группы убийц, наподобие ЧВК Вагнер, нужны многим правительствам для расправы над неугодными.
Будут создавать новую группу что ли?
Например Добрый Кобзон?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4394
Re: Более 80 участников группировки Дикого Армана задержали в...
Отправлено: 15.07.23 - 17:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:


Наверное, это показное ВСЁ: - аресты каких то уголовников, и даже арест, суд и отбытие наказание Масимова. Не верю что Масимов - вечно номер "второй", вечно "зам" и как лицо не титульной нации - решился бы на это. Он не глупый человек: - это величайший прагматик, привыкший существовать и жить в условиях и нравах царящих в чиновъечем Казахстане.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS