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Цитата:Наверное, это показное ВСЁ: - аресты каких то уголовников, и даже арест, суд и отбытие наказание Масимова. Не верю что Масимов - вечно номер "второй", вечно "зам" и как лицо не титульной нации - решился бы на это. Он не глупый человек: - это величайший прагматик, привыкший существовать и жить в условиях и нравах царящих в чиновъечем Казахстане.