В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:50
По данным НГ, документ подписал заместитель акима области Ерлан Спанов. В областном акмате подтвердили, что постановления об утверждении ПДП мкрн Арай, Мереке и Керемет №281, №282, №283 датируются 5 июля 2023 года. Читать новость
текст постановления, и содержание проектов не подлежат обязательному размещению в открытых источниках, ознакомиться с ними возможно только после официального запроса в госорганы
Сиди и жди, снесут твой дом куражащееся управление строительства или нет. А почему к каждому домовладельцу официальным запросом не обращались? Игра в одни ворота получается) Ну да ладно. Главное чтобы упрстрой перед тем, как выселять "законно" людей, почитали конституцию РК...
Очевидно, эти ПДП - такое же мифическое и якобы утверждённое правительством существо по имени - ГЕНПЛАН Костаная. Оно как бы есть, но никто и никогда ( по крайней мере, так называемая узкая общественность) его не видел и не трогал. Когда надо - начальство им прикрывается, когда не надо - то же начальство ( естественно уже заменённое) его считает утратившим силу Закона. Насколько я помню: - вроде, после утверждения генплана города в правительстве, Генплан приобретает статус республиканского Закона.
P.S. - Узкая общественность - это активисты-горемыки из ипотечников, владельцев армянских авто, владельцев сносимых домов и так далее. Широкая общественность- это активисты которые ПОСТОЯННО вносят предложения по переименованию того или иного идеологически неприемлемого обьекта для нового казахстана.
ACROS: Прошу прощения- это что за район такой ?? Судя по вашему нику, не очень благополучный в смысле коммунальной благоустроенности??
Ну как сказать или начать канализации у нас нету,ходим в клозеты ну и ценрального отопления нет газ если есть то провести его не покарману нашим жителям одним словом ни какой инраструктуры вокруг всё обстроили аэрапорт второй костанай а мы как на остраове живём власти не хотят о нас думать .Будем ждать может осмелятся.
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