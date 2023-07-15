Отправлено: - 18:22

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Для Германии какие то 4 лимона нашими конечно же не деньги, если средняя зп в 5 тысяч ойро.. Внучка надеюсь поможет бабульке..

Цитата:....вон украинцы только по 3 касаря на клубнике рубят,какие 5 тысЬ там все 7 8 фрицы рубят в отпуска минимум по 2 3 раза гоняють не жизнь а сказка не тошш то у нас,у меня одноклассник рассказывает как живёт машины меняет как перчатки телефоты шмутки носит только брендовые пьёт только абсалют и ихнее пойло непомню точно крутое помоему Доппелкрон так кажется.Вон у вас в Рудном тоже можно бабло косить,не выезжая в оевропу.У жителя Рудного изъяли партию синтетических наркотиков в особо крупном размере Сауле КУАНБЕК 13 июля 2023, 16:44 | Криминал