Re: 16-летнего дроппера, помогавшего мошенникам получить деньги...

Отправлено: - 17:12

Не хило: - за один визит в течении 10-15 минут, к пенсионерке - 400 000 тенге, чистыми, без налогов и отчислении.

В статье написано: "...стал получать..." - это сколько же раз он наведывался за деньгами к доверчивым гражданам??



Всё правильно: - лёгких денег не бывает, и на халяву все хотят разбогатеть, и незнание закона не освобождает вас от ответственности: вон даже у ЕБЛН бывшие староказахстанцы, которые теперь якобы новоказахстанцы, хотят отобрать заработанные с таким трудом, в течении 30 лет все его сбережения, и абсалютно те же люди что с ним работали, теперь для этого придумывают о якобы незаконно полученных активах.



Примерно, такая же схема развода что и с бабушкой, только суммы намного больше.

Эх, устроиться бы у них курьером: - согласен работать и за 1 процент.