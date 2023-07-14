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≡ В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47179
В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:50
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По данным НГ, документ подписал заместитель акима области Ерлан Спанов. В областном акмате подтвердили, что постановления об утверждении ПДП мкрн Арай, Мереке и Керемет №281, №282, №283 датируются 5 июля 2023 года.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:50
#1
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Ну-с, и как себя покажет "слышащее государство"?))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
591
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 17:54
#2
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Цитата:
текст постановления, и содержание проектов не подлежат обязательному размещению в открытых источниках, ознакомиться с ними возможно только после официального запроса в госорганы


Сиди и жди, снесут твой дом куражащееся управление строительства или нет.
А почему к каждому домовладельцу официальным запросом не обращались? Игра в одни ворота получается)
Ну да ладно.
Главное чтобы упрстрой перед тем, как выселять "законно" людей, почитали конституцию РК...
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
146
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 14.07.23 - 22:12
#3
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Нет справедливости)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1238
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 15.07.23 - 11:52
#4
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И так квартиры не продаются,сети изношены,ну куда эти микрорайоны?? Или побеждает,святое для нас слово откат? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4393
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 15.07.23 - 12:51
#5
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Очевидно, эти ПДП - такое же мифическое и якобы утверждённое правительством существо по имени - ГЕНПЛАН Костаная.
Оно как бы есть, но никто и никогда ( по крайней мере, так называемая узкая общественность) его не видел и не трогал.
Когда надо - начальство им прикрывается, когда не надо - то же начальство ( естественно уже заменённое) его считает утратившим силу Закона.
Насколько я помню: - вроде, после утверждения генплана города в правительстве,
Генплан приобретает статус республиканского Закона.

P.S. - Узкая общественность - это активисты-горемыки из ипотечников, владельцев армянских авто, владельцев сносимых домов и так далее.
Широкая общественность- это активисты которые ПОСТОЯННО вносят предложения по переименованию того или иного идеологически неприемлемого обьекта для нового казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27893
В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 15.07.23 - 13:42
#6
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Слышащее государство, с одним единственным слуховым отверстием, на котором сидит..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
395
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 15.07.23 - 16:07
#7
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"НГ" направит запрос заказчику проектов с просьбой прокомментировать утвержденные ПДП мкрн Арай, Мереке и Керемет

ПЧСТР сново не включии.Сауле если слышите меня спросите больших людей что они там думают о нашем мкр.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4393
Re: В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Отправлено: 15.07.23 - 17:16
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ПЧСТР



Прошу прощения- это что за район такой ?? Судя по вашему нику, не очень благополучный в смысле коммунальной благоустроенности??
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