Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 12:05
Последствия ночного дождя показала жительница дома на углу улиц Аль-Фараби и Байтурсынова, где расположена башня с часами. На кадрах видно, как на стенах образовались потеки, а в натяжные потолки заполнились водой. Читать новость
Абсалютное равнодушие, или НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ отношение городских властей к своим НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ. У меня живёт там знакомый, так он позвонил вчера и сказал что:- не было НЕОБХОДИМОСТИ в ремонте крыши, она ВООБЩЕ и НИКОГДА НЕ ПРОТЕКАЛА. Очевидно, надо было ОСВОИТЬ бюджетные деньги. Это всё идёт от НАЗНАЧАЕМОСТИ акимов, от их пофигизма перед жителями и отчётности перед вышестоящим - если бы был бы выборный аким, то бюджетные деньги пустил бы на более насущные дела, по согласованию со своими избирателями. Тому яркий пример, кадровой политики в нашем государстве: - неудачный выбор президента акимом Алма-Аты миллионера Досаева - который меняет НОВЫЕ бордюры, на ещё более НОВЫЕ бордюры. Очевидно, ежегодная замена этих бордюров - новая национальнаяе идея, которую так долго искали национал-патриоты, и которая должна обьединить все жузы и роды Казахстана, во имя какой то эфемерного нового-старого казахстана.
ACROS: Очевидно, ежегодная замена этих бордюров - новая национальнаяе идея, которую так долго искали национал-патриоты, и которая должна обьединить все жузы и роды Казахстана, во имя какой то эфемерного нового-старого казахстана.
Не стоит: - вам ЭТО не обязательно. У вас, надо думать, нет бордюров и в вашем обществе другие другие вопросы и другие проблемы. А, у нас бордюры ВЕЗДЕ, вернее проблема с бордюрами: - и в Костанае, и в Актобе, и в Усть-Каменогорске, вот и в Алма-Ате они обозначились - и как правило проблема с бордюрами появляется там где регионами руководят назначенцы из старого казахстана, но мгновенно переобувшие в назначенцов из якобы нового казахстана. Эту словесную беллибердистику придумал не я, это из лексикона высокопоставленных гос.чиновников из правительственного аппарата. Так что: - БОРДЮР, это не просто груда, перекрашенного краской под якобы мрамор, цемента с песком - это некий символ НОВОГО, но в то же время старого, уходящего Казахстана, примерно: - как булыжник революционной Франции.
Какое щастье нам ПЧСТовцам у нас и не холодную горячую воду неотключают газ также крышы нам не ремонтируют дороги у девственные грунтовые одна асфальтированая от переезда до моста самый спокойный район города,можно сказать экочистейший,в советский период было хуже поезда гоняли туда сюда особенно по ветке Рудный Троицк туда окатышь обратно порожняк уголь тоже самое но после того как мы обрели не зависимость о которой мы все мечтали стало на много тише товарняк стал ходить намного реже и от аэропорта нету самолётного грохата,эти кукурузники как начнут гудеть ужас.Жили при коммуняках между двумя аэропортами и в триугольнике железки это был кошмар.Сейчас просто прелесть самолёты не гудят поезда намного реже ходят мы получается как бы в городе живём и в тоже время не в городе,автобусы не ходят что добраться до остановки надо идти на Уральскую или до вокзала и если кто хочет от всех проблем городских избавится добро пожаловать к нам, барак с огородом и с помешением для нужд рядом с домом в хорошем состоянии вам подберём спросите Сакена шанхайского и вам покажут где я живу милости просим.
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