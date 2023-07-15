Re: Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в...

Отправлено: - 15:42

Какое щастье нам ПЧСТовцам у нас и не холодную горячую воду неотключают газ также крышы нам не ремонтируют дороги у девственные грунтовые одна асфальтированая от переезда до моста самый спокойный район города,можно сказать экочистейший,в советский период было хуже поезда гоняли туда сюда особенно по ветке Рудный Троицк туда окатышь обратно порожняк уголь тоже самое но после того как мы обрели не зависимость о которой мы все мечтали стало на много тише товарняк стал ходить намного реже и от аэропорта нету самолётного грохата,эти кукурузники как начнут гудеть ужас.Жили при коммуняках между двумя аэропортами и в триугольнике железки это был кошмар.Сейчас просто прелесть самолёты не гудят поезда намного реже ходят мы получается как бы в городе живём и в тоже время не в городе,автобусы не ходят что добраться до остановки надо идти на Уральскую или до вокзала и если кто хочет от всех проблем городских избавится добро пожаловать к нам, барак с огородом и с помешением для нужд рядом с домом в хорошем состоянии вам подберём спросите Сакена шанхайского и вам покажут где я живу милости просим.