Re: Подарок от акима - взять или отдать? Дилемму обсудили во...

Отправлено: - 14:09

Цитата://когда чиновник дарит журналисту подарок...//



Однозначно и категорично: ".. это ПОДКУП журналиста, причём в завуалированной и потому - опасной форме.

Давайте будем исходить из того что - журналист общественно-политической газеты, пишет не о посиделках бабушек у подъезда, а о общественно- значимых событиях областного масштаба, в котором замешаны интересы чиновников и гражданского общества и даже интересы ( пусть и благородные) того же чиновника который и дарит эти подарки.



Непроизвольная и чисто человеческая благодарность чиновнику за подарок, будет сидеть в голове журналиста, даже и в подсознательном, генном уровне и при написании очередной критической статьи ( они же назвлись хоть и не оппозиционной, но хотя бы критически настроенной к действующей власти) тот же награждённый журналист может просто смягчить термины, убрать острые углы из статьи и ....вуаля - скрытый эффект от подарка достигнут.

Карымсакова и Ипатов - рассуждают поверностно и банально и слишком трафаретно-правильно и они очевидно никогда не стояли перед выбором, вернее у них не было такой возможности.



Редакция правильно сделала свой выбор относительно подарка, ну и самое главное - это нужно было показательно ОЗВУЧИТЬ- дабы это дошло до ушей власть придержащих.