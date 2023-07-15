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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47176
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 11:06
Как известно, богиня правосудия и справедливости Фемида имеет повязку на глазах. Поэтому, как считали древние греки, она не видела социальные различия и статус людей, и судила лишь по фактам и правде, выслушивая обе стороны. Привлекательный посыл, не правда ли?
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 11:06
В чём новость-то?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17694
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 11:17
Цитата:
Почём новость?)
Skeptic:
В чём новость-то?
В чём новость-то?
Почём новость?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 11:30
соседка во время дождей заливает мой сарай, ливневка у ней не справляется и потоки воды прямиком устремляются в курятник, хорошо хоть там есть канализация и не собираются лужи. Собака у нее две штуки, дают с утра до вечера на любой шорох, две квочки отказались в этом году насиживать яйца. Однако никто по судам не бегает, всё решаемо.
Очень давно злая татарка судилась соседями по причине зловония от свиней и коров, но проиграв все суды тихо съехала со своего дома в другой район.
Очень давно злая татарка судилась соседями по причине зловония от свиней и коров, но проиграв все суды тихо съехала со своего дома в другой район.
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 165
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 11:53
Этой статьей господин Денисов Вы негласно пытаетесь воздействовать на решение апелляционной инстанции областного суда. Там сидят три судьи и у них предполагается, что глаза закрыты ленточкой ( хотя наверное не всегда, как заметят некоторые стороны процессов). Однако при таком иске нематериального характера есть возможность попытать " счастье" в Верховном суде. А что касается эксперта Тлеубаева К.,то он действовал как специалист, не как эксперт, а по своему процессуальному статусу его заключение специалиста считается ниже рангом, к тому же его никто наверное об уголовной ответственности не предупреждал, за дачу заведомо ложного заключения. Есть сайт Судебного Кабинета где можно отследить за развитием событий, а вот опубликовываться с полными анкетными данными судьи гор.суда и участников процесса до вступления решения в силу не этично. Вступление в силу это же не последняя инстанция, есть и кассация.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 12:19
Люди, о чём вы спорите?
Есть строительные нормы, противопожарные, санитарные... Которые регулируют строительство, в данном случае, на частных участках. Там всё прописано...
Какие строения и на каком расстоянии от границы участков можно строить.
Просто открой, прочитай и постарайся не нарушать. Во избежание судебных споров с соседями.
...
Автор прав в том, что судья в упор "не видит" нарушений, хотя они очевидны.
Просто не понятно его удивление. У нас же это в ГПК прописано:
"Статья 16. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
1. Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью.
2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы."
...
То есть - мало ли что в СНиПах и СанПиНах прописано! У судьи есть "своё внутреннее убеждение"!
Всё просто.
[Исправлено: Skeptic, 15.07.2023 - 12:20]
Есть строительные нормы, противопожарные, санитарные... Которые регулируют строительство, в данном случае, на частных участках. Там всё прописано...
Какие строения и на каком расстоянии от границы участков можно строить.
Просто открой, прочитай и постарайся не нарушать. Во избежание судебных споров с соседями.
...
Автор прав в том, что судья в упор "не видит" нарушений, хотя они очевидны.
Просто не понятно его удивление. У нас же это в ГПК прописано:
"Статья 16. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
1. Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью.
2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы."
...
То есть - мало ли что в СНиПах и СанПиНах прописано! У судьи есть "своё внутреннее убеждение"!
Всё просто.
[Исправлено: Skeptic, 15.07.2023 - 12:20]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4390
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 12:20
Цитата:
Нормальная статья, если не считать: - почему автор решил писать именно об этом процессе - или он знаком с участниками процесса или же его об этом "попросили" - всё таки газетное место ДОРОГО стоит.
Впрочем, какая разница: - он выразил своё мнение, у нас вроде СВОБОДА слова и свобода высказывании, если ЭТО не противоречит Уголовному Кодексу.
А, насчёт публикации имён и фамилии судей: - это тоже его право и ГЛАСНОСТЬ в этом процессе абсалютно не мешает судьё Шериевой выносит решение в соответствии : - со своими внутренними убеждениями и опираясь на законы Республики Казахстан.
Другой вопрос: - как всем этим она пользуется и какая её МОТИВАЦИЯ при этом ?? Очевидно - это будет выяснять их внутренная служба безопасности и коллегия по какой то там высокоморальной судейской этике.
пешеход:
Этой статьей
Этой статьей
Нормальная статья, если не считать: - почему автор решил писать именно об этом процессе - или он знаком с участниками процесса или же его об этом "попросили" - всё таки газетное место ДОРОГО стоит.
Впрочем, какая разница: - он выразил своё мнение, у нас вроде СВОБОДА слова и свобода высказывании, если ЭТО не противоречит Уголовному Кодексу.
А, насчёт публикации имён и фамилии судей: - это тоже его право и ГЛАСНОСТЬ в этом процессе абсалютно не мешает судьё Шериевой выносит решение в соответствии : - со своими внутренними убеждениями и опираясь на законы Республики Казахстан.
Другой вопрос: - как всем этим она пользуется и какая её МОТИВАЦИЯ при этом ?? Очевидно - это будет выяснять их внутренная служба безопасности и коллегия по какой то там высокоморальной судейской этике.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1076
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 12:46
Хуже нет, когда появляется такой сосед. Никому не желаю. Видел таких, им все нормы пофиг, строит дом 2 этажа, гаражи по границе участка, а про соседей не думает. У тех ни света солнечного нет, вода и снег с крыши во двор и как с такими разговаривать? Только через суд. А суд у нас сами видите какой. Ещё хуже когда вместо дома СТО или баню коммерческую построил, все, спокойной жизни вам не видать. Денисов правильную тему поднял, контроля за застройщиками со стороны архитектуры, акимата, и т.д никакого нет. Оттого и бардак везде
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1238
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде
Отправлено: 15.07.23 - 12:52
Цитата:
А потом пожары.. Как на Гагарина пол квартала выгорело. Почему?Такие вопиющие нарушения!
Дантист:
когда появляется такой сосед
когда появляется такой сосед
А потом пожары.. Как на Гагарина пол квартала выгорело. Почему?Такие вопиющие нарушения!
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