Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления о местной Фемиде

Отправлено: - 11:53

Этой статьей господин Денисов Вы негласно пытаетесь воздействовать на решение апелляционной инстанции областного суда. Там сидят три судьи и у них предполагается, что глаза закрыты ленточкой ( хотя наверное не всегда, как заметят некоторые стороны процессов). Однако при таком иске нематериального характера есть возможность попытать " счастье" в Верховном суде. А что касается эксперта Тлеубаева К.,то он действовал как специалист, не как эксперт, а по своему процессуальному статусу его заключение специалиста считается ниже рангом, к тому же его никто наверное об уголовной ответственности не предупреждал, за дачу заведомо ложного заключения. Есть сайт Судебного Кабинета где можно отследить за развитием событий, а вот опубликовываться с полными анкетными данными судьи гор.суда и участников процесса до вступления решения в силу не этично. Вступление в силу это же не последняя инстанция, есть и кассация.