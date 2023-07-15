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≡ Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47176
Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 12:05
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Последствия ночного дождя показала жительница дома на углу улиц Аль-Фараби и Байтурсынова, где расположена башня с часами. На кадрах видно, как на стенах образовались потеки, а в натяжные потолки заполнились водой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4390
Re: Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в...
Отправлено: 15.07.23 - 12:05
#1
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Абсалютное равнодушие, или НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ отношение городских властей к своим НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.
У меня живёт там знакомый, так он позвонил вчера и сказал что:- не было НЕОБХОДИМОСТИ в ремонте крыши, она ВООБЩЕ и НИКОГДА НЕ ПРОТЕКАЛА.
Очевидно, надо было ОСВОИТЬ бюджетные деньги.
Это всё идёт от НАЗНАЧАЕМОСТИ акимов, от их пофигизма перед жителями и отчётности перед вышестоящим - если бы был бы выборный аким, то бюджетные деньги пустил бы на более насущные дела, по согласованию со своими избирателями.
Тому яркий пример, кадровой политики в нашем государстве: - неудачный выбор президента акимом Алма-Аты миллионера Досаева - который меняет НОВЫЕ бордюры, на ещё более НОВЫЕ бордюры.
Очевидно, ежегодная замена этих бордюров - новая национальнаяе идея, которую так долго искали национал-патриоты, и которая должна обьединить все жузы и роды Казахстана, во имя какой то эфемерного нового-старого казахстана.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17694
Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 12:16
#2
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Цитата:
ACROS:
Очевидно, ежегодная замена этих бордюров - новая национальнаяе идея, которую так долго искали национал-патриоты, и которая должна обьединить все жузы и роды Казахстана, во имя какой то эфемерного нового-старого казахстана.

Красиво сказано, надо запомнить :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4390
Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 12:34
#3
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Цитата:
maxsaf:
надо запомнить

Не стоит: - вам ЭТО не обязательно.
У вас, надо думать, нет бордюров и в вашем обществе другие другие вопросы и другие проблемы.
А, у нас бордюры ВЕЗДЕ, вернее проблема с бордюрами: - и в Костанае, и в Актобе, и в Усть-Каменогорске, вот и в Алма-Ате они обозначились - и как правило проблема с бордюрами появляется там где регионами руководят назначенцы из старого казахстана, но мгновенно переобувшие в назначенцов из якобы нового казахстана.
Эту словесную беллибердистику придумал не я, это из лексикона высокопоставленных гос.чиновников из правительственного аппарата.
Так что: - БОРДЮР, это не просто груда, перекрашенного краской под якобы мрамор, цемента с песком - это некий символ НОВОГО, но в то же время старого, уходящего Казахстана, примерно: - как булыжник революционной Франции.

[Исправлено: ACROS, 15.07.2023 - 12:35]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17694
Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в Костанае
Отправлено: 15.07.23 - 12:39
#4
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Цитата:
ACROS:
вам ЭТО не обязательно.

Ну как же. Меня же спрашивают иногда рассказать что-нибудь о Казахстане. Теперь к многократному переименованию столицы добавлю многократную замену бордюров :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27884
Re: Дождь залил квартиры в доме, где проводили ремонт кровли, в...
Отправлено: 15.07.23 - 13:23
#5
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Счастливчики, зато крыша новая будет, лет на 20 хватит
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