Re: 17-летних казахстанцев будут ставить на воинский учет...

Отправлено: - 11:45

Говорили в Японии нет своей армии, какого черта они с китайцами хотят воевать, или опять американцы жути нагнали. Кстати, Украину так и не хотят брать в НАТО, их президент в отчаянии и в депрессии хотел уйти в отставку (сбежать), но оказывается его охраняют англичане, и не пустили